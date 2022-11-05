Почему для ВСУ важен Угледар и как его освобождению препятствуют россияне: объяснение эксперта

Одной из самых горячих точек на линии фронта является Угледар в Донецкой области. Это плацдарм, который необходим украинским войскам для движения на Волноваху и Мариуполь.

Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Он отметил, что о важности Угледара знают российские оккупанты.

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"Там осталось несколько десятков километров до Волновахи. Мы перерезаем железнодорожную ветвь, которая идет с востока на запад. Западная группировка остается без железнодорожного сообщения и возможности перебрасывать войска", – сказал Свитан.

Не лучшее время для наступления

По словам эксперта, россиянам очень важно не дать нам выйти из-под Угледара. Свитан отметил, что этот город прикрывает тыл Марьинской группировки.

Марьинка – это поселок недалеко от Донецка. Там линия обороны уже 8 лет и ее взять практически невозможно. Россияне выбрали не лучшее время для наступления. Восемьдесят сантиметров украинского чернозема – это губительная субстанция для любой техники,

– рассказал Свитан.

Обратите внимание – военный эксперт о наступлении оккупантов: смотрите видео

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