Почему для ВСУ важен Угледар и как его освобождению препятствуют россияне: объяснение эксперта
Одной из самых горячих точек на линии фронта является Угледар в Донецкой области. Это плацдарм, который необходим украинским войскам для движения на Волноваху и Мариуполь.
Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Он отметил, что о важности Угледара знают российские оккупанты.
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"Там осталось несколько десятков километров до Волновахи. Мы перерезаем железнодорожную ветвь, которая идет с востока на запад. Западная группировка остается без железнодорожного сообщения и возможности перебрасывать войска", – сказал Свитан.
Не лучшее время для наступления
По словам эксперта, россиянам очень важно не дать нам выйти из-под Угледара. Свитан отметил, что этот город прикрывает тыл Марьинской группировки.
Марьинка – это поселок недалеко от Донецка. Там линия обороны уже 8 лет и ее взять практически невозможно. Россияне выбрали не лучшее время для наступления. Восемьдесят сантиметров украинского чернозема – это губительная субстанция для любой техники,
– рассказал Свитан.
Обратите внимание – военный эксперт о наступлении оккупантов: смотрите видео
Что происходит на Донбассе: последние новости
- Американский Институт по изучению войны считает, что россиянам не удастся преуспеть на Донбассе. Это несмотря на то, что на отдельных участках фронта происходит по 80 штурмов в день.
- Кроме этого, в Институте отметили, что россияне врут о захвате Павловки в 50 километрах от Донецка.
- Враг безуспешно пытается штурмовать Бахмут. Россияне используют тяжелую и дальнобойную артиллерию, реактивные системы залпового огня.