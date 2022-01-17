"Угольное дело": суд арестовал имущество экс-министра энергетики Демчишина
Суд арестовал имущество бывшего министра энергетики Владимира Демчишина. Он, как Порошенко и Медведчук, является фигурантом резонансного "угольного дела".
Такое решение еще 23 декабря принял Печерский суд Киева. Соответствующее ходатайство рассматривал судья Алексей Соколов. К слову, именно он также будет выбирать меру пресечения Порошенко.
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Отметим, что накануне Демчишина объявили в международный розыск. В Государственном бюро расследований заявили, что в настоящее время правоохранители еще устанавливают, где он находится.
Какие активы под арестом:
- земельный участок, площадью 0, 039 гектара в селе Чайки Киевской области;
- половина жилого дома почти на 390 "квадратов" в селе Чайки;
- часть земельного участка площадью 0,0609 гектара в селе Чайки;
- домовладение во Львовской области;
- 9,99% в уставном капитале компании "ВЕСТАЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД";
- 9,99% в уставном капитале компании "АйСиЮ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД";
- 100% уставного капитала "ЛОЗОНСКО ФАЙНЕНС ЛТД";
- 9,99% в АО "БАНК АВАНГАРД" опосредовано через компанию "ВЕСТАЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД"
Демчишин и "угольное дело": основное
С 2014 по 2016 год Владимир Демчишин был министром энергетики и угольной промышленности Украины. Как считают в СБУ, он назначил представителей боевиков на должности в госпредприятиях на оккупированных территориях. В ноябре бывшему чиновнику объявили о подозрении.
Демчишин подозревается в том, что он заставил руководителей государственной компании заключить соглашения с оккупантами, в частности – о поставках угля. Говорилось более 3 миллиардов гривен. В ноябре 2021 года суд разрешил задержать бывшего чиновника. Сам Демчишин называет дело "сфальсифицированным".