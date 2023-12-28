Украина вернула уголовную ответственность за товарную контрабанду
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о криминализации товарной контрабанды. Он важен для сотрудничества с Международным валютным фондом и получения от ЕС макрофинансовой помощи.
Соответствующий законопроект №5420 президент внес в Верховную Раду еще в 2021 году, обозначив его как безотлагательный. Однако парламент принял его 9 декабря 2023 года.
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Что предусматривает новый закон
28 декабря Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды. В частности, он предполагает увеличение порога ответственности для товарной контрабанды в 5 раз, а для подакцизных товаров – в два раза.
Справка. От применения уголовной ответственности за товарную контрабанду Украина отказалась в 2011 году. Соответствующий закон подписывал Виктор Янукович.
С этого момента уголовная ответственность была предусмотрена только за контрабанду культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих и взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия или боеприпасов, а также специальных технических средств негласного получения информации.
Однако теперь в Украине будет уголовная ответственность за товарную контрабанду:
- с 1 января 2024 года по подакцизным товарам,
- с 1 июля 2024 года - для остальных товаров.
Какое наказание предусмотрено за контрабанду
Теперь за контрабанду вне таможенного контроля будут наказывать большим штрафом – от 10 тысяч до 25 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
За повторную контрабанду предусмотрено от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а за организованную — от 7 до 11 лет с конфискацией имущества.
К борьбе с контрабандой привлекут БЭБ
Проводить досудебные расследования в уголовных производствах по контрабанде будут иметь право детективы органов Бюро экономической безопасности после перезагрузки органа.