Украина вернула уголовную ответственность за товарную контрабанду

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о криминализации товарной контрабанды. Он важен для сотрудничества с Международным валютным фондом и получения от ЕС макрофинансовой помощи.

Соответствующий законопроект №5420 президент внес в Верховную Раду еще в 2021 году, обозначив его как безотлагательный. Однако парламент принял его 9 декабря 2023 года.

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Что предусматривает новый закон

28 декабря Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды. В частности, он предполагает увеличение порога ответственности для товарной контрабанды в 5 раз, а для подакцизных товаров – в два раза.

Справка. От применения уголовной ответственности за товарную контрабанду Украина отказалась в 2011 году. Соответствующий закон подписывал Виктор Янукович.

С этого момента уголовная ответственность была предусмотрена только за контрабанду культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих и взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия или боеприпасов, а также специальных технических средств негласного получения информации.

Однако теперь в Украине будет уголовная ответственность за товарную контрабанду:

с 1 января 2024 года по подакцизным товарам,

с 1 июля 2024 года - для остальных товаров.

Какое наказание предусмотрено за контрабанду

Теперь за контрабанду вне таможенного контроля будут наказывать большим штрафом – от 10 тысяч до 25 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

За повторную контрабанду предусмотрено от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а за организованную — от 7 до 11 лет с конфискацией имущества.

К борьбе с контрабандой привлекут БЭБ

Проводить досудебные расследования в уголовных производствах по контрабанде будут иметь право детективы органов Бюро экономической безопасности после перезагрузки органа.