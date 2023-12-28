Відповідний законопроєкт №5420 президент вніс до Верховної Ради ще у 2021 році, позначивши його як невідкладний. Однак парламент ухвалив його 9 грудня 2023 року.

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Що передбачає новий закон

28 грудня Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди. Зокрема він передбачає збільшення порогу відповідальності для товарної контрабанди в 5 разів, а для підакцизних товарів – у два рази.

Довідка. Від застосування кримінальної відповідальності за товарну контрабанду Україна відмовилася у 2011 році. Відповідний закон підписував Віктор Янукович. Відтоді кримінальна відповідальність була передбачена лише за контрабанду культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих та вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Однак тепер в Україні буде кримінальна відповідальність за товарну контрабанду:

з 1 січня 2024 року щодо підакцизних товарів,

з 1 липня 2024 року — для решти товарів.

Яке покарання передбачене за контрабанду

Відтепер за контрабанду поза митним контролем каратимуть великим штрафом – від 10 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Натомість за повторну контрабанду передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а за організовану — від 7 до 11 років із конфіскацією майна.

До боротьби з контрабандою залучать БЕБ

Проводити досудові розслідування у кримінальних провадженнях щодо контрабанди матимуть право детективи органів Бюро економічної безпеки після перезавантаження органу.