Відповідний законопроєкт №5420 президент вніс до Верховної Ради ще у 2021 році, позначивши його як невідкладний. Однак парламент ухвалив його 9 грудня 2023 року.
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Що передбачає новий закон
28 грудня Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди. Зокрема він передбачає збільшення порогу відповідальності для товарної контрабанди в 5 разів, а для підакцизних товарів – у два рази.
Однак тепер в Україні буде кримінальна відповідальність за товарну контрабанду:
- з 1 січня 2024 року щодо підакцизних товарів,
- з 1 липня 2024 року — для решти товарів.
Яке покарання передбачене за контрабанду
Відтепер за контрабанду поза митним контролем каратимуть великим штрафом – від 10 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Натомість за повторну контрабанду передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а за організовану — від 7 до 11 років із конфіскацією майна.
До боротьби з контрабандою залучать БЕБ
Проводити досудові розслідування у кримінальних провадженнях щодо контрабанди матимуть право детективи органів Бюро економічної безпеки після перезавантаження органу.