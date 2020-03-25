Уголовная ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения: детали
Кабинет министров утвердил законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства 25 марта.
Как написал он в телеграмме, согласно документу, правительство предлагает ввести не только существенные штрафы за перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров, экспорт которых подлежит лицензированию.Таким образом,
- За вывоз в значительном размере – максимальная санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
- За такие же действия, совершенные повторно, группой лиц или в крупном размере – от трех до шести лет лишения свободы.
"Это необходимый шаг для обеспечения товарами противоэпидемического назначения внутреннего рынка. Надеемся, Верховная Рада в ближайшие сроки поддержит нашу инициативу", – добавил Шмыгаль.
11 марта Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне. Впоследствии аналогичный шаг сделали ряд украинских городов и областей.
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