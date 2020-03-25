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      Уголовная ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения: детали

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      Кабинет министров утвердил законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.

      Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства 25 марта.

      Как написал он в телеграмме, согласно документу, правительство предлагает ввести не только существенные штрафы за перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров, экспорт которых подлежит лицензированию.Таким образом,

      • За вывоз в значительном размере – максимальная санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
      • За такие же действия, совершенные повторно, группой лиц или в крупном размере – от трех до шести лет лишения свободы.

      "Это необходимый шаг для обеспечения товарами противоэпидемического назначения внутреннего рынка. Надеемся, Верховная Рада в ближайшие сроки поддержит нашу инициативу", – добавил Шмыгаль.

      11 марта Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне. Впоследствии аналогичный шаг сделали ряд украинских городов и областей.

      Новость дополняется...

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Законодательство Лекарства Криминал Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики
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