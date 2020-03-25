Кримінальна відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення: деталі

Кабінет міністрів затвердив законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.

Про це повідомив український прем’єр Денис Шмигаль під час засідання уряду 25 березня.

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Як написав він у телеграмі, відповідно до документу, уряд пропонує запровадити не лише суттєві штрафи за переміщення поза митним контролем через державний кордон товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню.

Таким чином,

за вивезення у значному розмірі – максимальна санкція статті передбачатиме до трьох років позбавлення волі;

за такі ж дії, вчинені повторно, групою осіб або у великому розмірі – від трьох до шести років позбавлення волі;

"Це необхідний крок для забезпечення товарами протиепідемічного призначення внутрішнього ринку. Сподіваємося, Верховна Рада у найближчі строки підтримає нашу ініціативу", – додав Шмигаль.

11 березня Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні. Згодом аналогічний крок зробила низка українських міст і областей.

Заходи карантину передбачають, зокрема, заборону експорту товарів протиепідеміологічного призначення. Це має гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.