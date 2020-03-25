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      Кримінальна відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення: деталі

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      За незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення уряд пропонує запровадити кримінальну відповідальність / Соцмережі

      Кабінет міністрів затвердив законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.

      Про це повідомив український прем’єр Денис Шмигаль під час засідання уряду 25 березня.

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      Як написав він у телеграмі, відповідно до документу, уряд пропонує запровадити не лише суттєві штрафи за переміщення поза митним контролем через державний кордон товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню.

      Таким чином,

      • за вивезення у значному розмірі – максимальна санкція статті передбачатиме до трьох років позбавлення волі;
      • за такі ж дії, вчинені повторно, групою осіб або у великому розмірі – від трьох до шести років позбавлення волі;

      "Це необхідний крок для забезпечення товарами протиепідемічного призначення внутрішнього ринку. Сподіваємося, Верховна Рада у найближчі строки підтримає нашу ініціативу", – додав Шмигаль.

      11 березня Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні. Згодом аналогічний крок зробила низка українських міст і областей.

      Заходи карантину передбачають, зокрема, заборону експорту товарів протиепідеміологічного призначення. Це має гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики Законодавство Ліки Кримінал
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