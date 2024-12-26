Уряд вніс квоти на експортні товари до ЄС

Кабмін вніс відповідну постанову 24 грудня 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабінет міністрів України. За словами торгового представника України Тараса Качки, щорічне ліцензування й квотування запобігає можливому дефіциту важливих товарів на внутрішньому ринку.

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Наприклад, після того, як російські війська окупували Соледар, на українському ринку зберігається дефіцит харчової солі. Тому ми продовжили режим ліцензування та квотування експорту цієї продукції. Як тільки внутрішній ринок стане профіцитним, такі обмеження будуть скасовуватись,

– говорить заступник міністра економіки України – торговий представник України Тарас Качка.

Постанова також продовжує на 2025 рік ліцензування експорту пшениці, соняшнику, ріпаку та кукурудзи до Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі. В межах раніше визначеної квоти встановлюється режим ліцензування та квотування експорту цукру та м'яса птиці до країн ЄС.

Важливо! Квота на експорт цукру до ЄС складе 107,2 тисячі тонн, на м'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці – 55,5 тисячі тонн. На м'ясо індиків квота буде на рівні 1,5 тисячі тонн.