Які законодавчі зміни очікують аграріїв та власників землі

Юрист Ігор Софина наголошує, що в ЗМІ шириться інформація про те, що у разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки, передає 24 Канал.

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Важливо! Дана норма зазначена в статті 13 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" в редакції від 31 березня 2023 року. Відповідно до нової редакції від 8 листопада 2024 дана норма була змінена і тим самим змінився термін, до якого потрібно вчинити вищенаведені дії. Якщо раніше було передбачено до 1 січня 2025 року, то тепер зазначено до 1 січня 2028 року.

Ігор Софина Партнер АО Verity Group Тобто, законодавець вносячи зміни до нормативно-правових актів продовжує строк для оформлення права власності на земельну ділянку (пай). Це все обумовлено, насамперед, військовими діями та введеним воєнним станом на території України

Що буде з цінами на землю у 2025 році

Якщо говорити про ціну на земельну ділянку (пай), то вона, на думку юриста, визначаються на розсуд продавця та покупця, але не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.

Своєю чергою для агробізнесу економічно доцільніше та вигідніше орендувати земельні ділянки, ніж набувати їх у власність.

Якщо проводити більш детальний аналіз, то можна стверджувати, що ціна на земельну ділянку (пай) в 2025 році буде зростати і це безпосередньо пов’язано з наступними факторами:

по-перше, валютні коливання. Кожного дня офіційний курс валют збільшується, тому і ціна не стоїть на місці, особливо, якщо йде прив’язка до іноземної валюти;

по-друге, зменшення вільних для відчуження земельних ділянок. Це безпосередньо пов’язано з тим, що частина території Україна окупована, ведуться бойові дії і більшість земельних ділянок (паїв) не підлягають для їх цільового використання, в тому числі є замінованими.

Чи зможуть УБД отримати землю у 2025 році

Ігор Софина також звертає увагу на те, що учасники бойових дій теж мають право на земельну ділянку, що передбачає певні особливості.

Відповідно до статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасникам бойових дій забезпечується першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. Передача у власність земельних ділянок здійснюється у порядку, визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що учасник бойових дій не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки та надав всі необхідні документи,

– говорить Ігор Софина.

Юрист наголосив на тому, що згідно з Перехідними положеннями Земельного кодексу України встановлено, що безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється.

Зверніть увагу! Тобто, учасник бойових дій не може скористатися своїм правом на отримання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва до завершення воєнного стану.

Українська продукція стане більш конкурентоспроможною

Також Ігор Софина звертає увагу на те, що Кабінет Міністрів України постановою від 29 жовтня 2024 року № 1261 "Про запровадження режиму експортного забезпечення" затвердив механізм спрямований на збільшення податкових надходжень до держбюджету, регулювання платіжного балансу України, мінімізацію безконтрольного відпливу валюти з України та зловживань під час здійснення зовнішньоекономічних операцій.

Безпосередньо, це стосується експорту:

меду,

горіхів,

пшениці та суміші пшениці й жита,

жита,

ячменю,

вівса,

кукурудзи,

соєвих бобів,

насіння ріпаку,

насіння соняшнику,

олії соєвої,

олії соняшникової,

олії ріпакової,

макухи.

Дана постанова набрала чинності 1 грудня 2024 року тому, за словами юрист, найбільший акцент даних дій буде спрямовано на 2025 рік. Ці заходи спрямовані на те, щоб зробити українську сільгосппродукцію більш конкурентоспроможною на світовому ринку та забезпечити стабільний розвиток аграрного сектору в умовах нових викликів.

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Експерт також розповів і про перспективи Законопроєкту №12130 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо користування земельними ділянками, необхідними для будівництва та утримання військових інженерно – технічних і фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану".

Даний проєкт закону передбачає примусове тимчасове позбавлення власників приватних земельних ділянок права на користування (на період воєнного стану), якщо дані земельні ділянки необхідні для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд,

– говорить Ігор Софина.

Скоріш за все, на думку юриста, прийняття і реалізація його відбудеться у 2025 році тому потрібно бути до цього готовим, адже запровадження даних дій може стосуватися не тільки простого населення, а й великих землевласників, які володіють або користуються земельною ділянкою де відбуватиметься у подальшому будівництво та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.