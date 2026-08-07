Об этом в беседе с 24 Каналом отметил профессор международной политики Института Клинтона Скотт Лукас, подчеркнув, что Ирану следует признать это. Он считает, что если в этой ситуации и есть сторона, нарушившая нормы международного права, то это как раз Тегеран, который в течение длительного времени помогает России вести войну против Украины.

На что направлена операция СОУ на море

Начиная с 6 июля, как отметил профессор международной политики, украинские дроны вывели из строя более 200 судов и вспомогательных плавсредств в Азовском и Черном морях. Одна из целей таких действий – изолировать оккупированный россиянами Крым. Это, по его словам, также делается для того, чтобы расширить влияние Украины на этих морских направлениях.

В 2022 году эти моря контролировала Россия, она фактически перекрывала к ним доступ Украине. Теперь Украина контролирует Черное и Азовское моря, эффективно используя беспилотники для того, чтобы остановить российский теневой флот. Далее Украина приняла решение провести операцию в Каспийском море, расположенном между Россией и Ираном. Было поражено судно, принадлежавшее Ирану. СОУ показали, что способны на это. Это встревожило эти страны,

– пояснил Лукас.

Он подчеркнул, что, несмотря на трагичность происшествия, ведь на судне погиб моряк, со стороны Ирана сегодня является лицемерием делать вид, будто он не использовал этот маршрут с 2022 года. Профессор международной политики напомнил, что Тегеран годами пользовался условным коридором для поставок своих БпЛА, на которые Россия полагалась в начале войны, направлял своих военных инструкторов обучать россиян управлению этими дронами и другой техникой.

Какова вероятность того, что Тегеран атакует Киев

Сейчас, по мнению профессора международной политики, открытым остается вопрос, будет ли Украина наносить новые удары в Каспийском море. Именно это, по его словам, сейчас обсуждают иранцы. Они также заявляют, что способны нацелить на Украину баллистические ракеты.

Иранский режим всегда так поступает. Он опубликовал видеозапись с угрозами убить Меланию Трамп. Его слова не стоит воспринимать всерьез. Иран не может одновременно выступать в роли жертвы и при этом прибегать к громким угрозам, заявляя о готовности нанести ответные удары на любые действия, которые ему не нравятся. Маловероятно, что Иран будет запускать баллистические ракеты по Киеву,

– считает Лукас.

Полное интервью со Скоттом Лукасом: смотрите в видео