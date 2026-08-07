На цьому у розмові з 24 Каналом наголосив професор міжнародної політики Інституту Клінтона Скотт Лукас, підкресливши, що Ірану варто визнати це. Він зазначив, що якщо у цій ситуації і є сторона, яка порушила норми міжнародного права, то це якраз Тегеран, який тривалий час допомагає Росії воювати проти України.

На що покликана операція СОУ на морі

Починаючи від 6 липня, як зауважив професор міжнародної політики, українські дрони вивели з ладу понад 200 суден і допоміжних плавзасобів в Азовському та Чорному морях. Одна з цілей таких дій – ізолювати окупований росіянами Крим. Це, з його слів, також робиться для того, аби розширити вплив України на цих морських напрямках.

У 2022-му ці моря контролювала Росія, вона фактично перекривала до них доступ Україні. Тепер Україна контролює Чорне й Азовське море, ефективно використовуючи безпілотники для того, щоб зупинити російський тіньовий флот. Далі Україна ухвалила рішення провести операцію в Каспійському морі, розташованому між Росією та Іраном. Було уражене судно, яке належало Ірану. СОУ показали, що спроможні на це. Це занепокоїло ці країни,

– пояснив Лукас.

Він підкреслив, що попри трагічність події, адже на судні загинув моряк, з боку Ірану сьогодні є лицемірством вдавати нібито він не використовував цей маршрут з 2022 року. Професор міжнародної політики нагадав, що Тегеран роками застосовував умовний коридор для постачання своїх БпЛА, на які Росія покладалась на початку війни, надсилав своїх військових інструкторів вчити росіян керувати цими дронами й іншою технікою.

Яка ймовірність, що Тегеран атакує Київ

Зараз, на погляд професора міжнародної політики, відкритим залишається питання, чи буде Україна завдавати нових ударів в Каспійському морі. Саме це, з його слів, нині обговорюють іранці. Вони також заявляють, що спроможні скерувати по Україні балістичні ракети.

Іранський режим робить так завжди. Він опублікував відеозапис з погрозами вбити Меланію Трамп. Його слова не варто сприймати серйозно. Іран не може одночасно виступати в ролі жертви й при цьому вдаватися до гучних погроз, заявляючи про готовність завдати ударів у відповідь на будь-які дії, які йому не подобаються. Малоймовірно, що Іран запускатиме балістичні ракети по Києву,

– вважає Лукас.

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