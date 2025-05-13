Была угроза баллистики: в ряде областей объявляли воздушную тревогу

Утром 13 апреля по части областей Украины объявляли воздушную тревогу. Была угроза применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги находиться в укрытии.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Воздушная тревога 13.05.2025

В 11:31 Воздушные силы предупредили об угрозе применения Россией баллистического вооружения с юга. Тревогу объявили в Запорожской, Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

Мониторинговые сообщества писали о вероятном пуске ракет "Искандер" или из С-300 / С-400.

Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

По состоянию на 11:50 официальных сообщений о вражеских пусках ракет не было. Уже в 11:53 начались отбои тревоги.

В 11:55 Воздушные силы написали об отбое угрозы применения баллистического вооружения.