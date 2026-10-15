"Угроза для баллистики": у Украины закончились ракеты для систем Patriot – CNN

В Украине закончились ракеты для американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, что существенно усилило уязвимость перед ударами РФ. Дефицит перехватчиков обострился из-за их мировой нехватки на фоне войны в Украине.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Что известно о дефиците ракет?

Дефицит боеприпасов возник в критический период, когда защита неба от баллистического вооружения стала жизненно необходимой. Перехватчики остаются крайне дорогими в производстве, а союзники сосредоточили остатки на укреплении собственных границ.

Попытки наладить собственное производство перехватчиков

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно публично говорил о постоянной борьбе за получение новых поставок. Еще в августе он отмечал, что проводит многочисленные переговоры с союзниками, однако у Украины тогда была лишь десятая часть необходимого количества снарядов.

Затем Киев надеялся получить от Вашингтона специальную лицензию на самостоятельное производство противоракет. Впрочем, президент США Дональд Трамп так и не подтвердил свое согласие на этот шаг, поэтому договоренности не реализовались.

Напряженность в отношениях из-за ударов по энергетике

Диалог между Киевом и Вашингтоном осложнился на фоне американского соглашения по импорту российского дизельного горючего и требованиям Белого дома остановить атаки на нефтяную инфраструктуру России.

В интервью Financial Times украинский президент подчеркнул, что согласится на такие ограничения только в случае предоставления ракет для Patriot.

В то же время, он отметил, что вместо предоставления дополнительных систем защиты американская сторона прибегла к ухудшению связи Starlink на фронте.

В своем заявлении в среду украинский лидер снова отметил срочную потребность в американской помощи. "Американский президент располагает всеми эффективными и необходимыми инструментами, чтобы приблизить мир через силу, справедливость и давление на агрессора. Мы просим дополнительные пакеты ракет-перехватчиков Patriot для Украины", – заявил Владимир Зеленский.

При этом президент Украины отчасти прибег к критике главы Белого дома, сказав, что тот стал на сторону Путина. Так, европейские партнеры, по данным FT, "сочувственным, но вместе с тем твердым тоном" будут призывать Зеленского воздержаться от чрезмерных упреков в сторону Трампа. "Возможно, это действительно, но не всегда нужно говорить об этом вслух", - отметил один из собеседников журналистов.