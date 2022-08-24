Киев был и остается целью агрессора, – Кличко

российские оккупанты до сих пор грезят захватом Киева. Однако столица выстояла в начале вторжения, так что сейчас шансов у захватчиков тоже нет.

Киев – это сердце страны, он объединяет все регионы. Об этом заявил городской глава Виталий Кличко в эфире телемарафона, передает 24 канал.

Кстати В Киевской области слышали взрывы: в ОВА объяснили, что это было

Могу утверждать четко, это не тайна: Киев был и остается целью агрессора,

– сказал Кличко.

Угроза для Киева не исчезла

Он напомнил, что оккупанты рассчитывали за 2 дня захватить столицу. Однако Киев показал, что сдавать не собирается. По словам мэра, зверства россиян в Киевской области – это их злоба именно потому, что им не удавалось подойти к столице.

Кличко признал, что угроза для Киева существует. Однако сейчас мы серьезнее подготовлены к разным ситуациям.

Ограничения в Киеве в праздничные дни

Начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов запретил проводить какие-либо массовые мероприятия в столице в течение 22 – 25 августа. До 24 августа включительно метро будет работать с 06:00 до 21:00.

СМИ также писали, что работникам правительственного квартала рекомендовали не ходить на работу в офис с 22 по 26 августа. Дело в том, что, по информации разведки, есть угроза обстрелов.

Может заинтересовать – когда Киев начал готовиться к полномасштабному нападению россии: видео