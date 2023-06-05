Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. По его словам, Китай оказался в интересной ситуации и будет вынужден учитывать планы Украины.
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Страхи российской элиты
Загородний отметил, что российские элиты теперь тоже будут бояться решений Украины относительно лиц, выражающих антиукраинские лозунги и поддерживающих вторжение России.
"Украина сейчас "расшатывает" власть Путина, доверие к нему, потому что он обещал россиянам безопасность, подрывает доверие к военному руководству России, решает вопрос облегчения собственного контрнаступления, потому что будет перебрасывание войск (России – 24 Канал)", – считает он.
Загородний о действиях российских добровольцев: смотрите видео
Китай в "интересном" положении
По мнению политолога, что в таком случае Китай будет вынужден учитывать планы Украины относительно России. Пекин давно намерен забрать территории страны-агрессорки и общается об этом с российскими элитами.
Никто не будет смотреть, как разные элементы в российской элите раздувают антиукраинскую истерию. Они все являются легитимными целями наших спецслужб. Китай здесь оказывается в интересной ситуации. Они вроде бы хотят забрать Россию и договариваются через элиты. У Украины собственные планы относительно России,
– убежден Загородний.
Позиция Китая отнсительно войны в Украине: последние новости
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова принять предложение Китая относительно возможного посредничества в окончании полномасштабной российской агрессии, если Пекин заставит Путина вывести войска из Украины.
- Резников отметил, что не услышал от китайской стороны никакого заявления о давлении на Россию с целью вернуть временно оккупированные территории Украины.
- Представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, сначала побывавший в Украине, а впоследствии посетивший Россию, заявил, что в Пекине рассматривают еще одну "миротворческую" миссию.