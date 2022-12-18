Белорусским войскам передали новую технику: детали поставки
18 декабря 2022, 12:19Читати новину українською
Военное командование Украины не исключает возможности нападения с Севера. На этом фоне в Беларусь поступили военная техника и вооружение.
Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии. Техника поступила в войска радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Беларуси, передает 24 канал.
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Какая техника поступила в Беларусь
Как отмечают, военную технику получил 228 отдельный полк радиоэлектронной борьбы, расположенный в городе Полоцк Витебской области.
Также новые образцы военных машин передали 10-й отдельному батальону радиоэлектронной борьбы в городе Борисов Минской области.
По информации мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", войскам Беларуси передали не менее 6 единиц техники среди которой:
- станция помех УКВ связи Р-934УМ2 "Гроза-6".
- пункт управления подразделениями радиоэлектронной борьбы Р-330КБ.
- станция Р-327 "Цветок".
- комплекс радиомониторинга и подавление УКВ-связи "Щит МДМ".
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