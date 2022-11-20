"Это игра на один раз": почему России опасно совершать теракты в Беларуси

Главное управление разведки сообщало, что российские спецслужбы планируют провокацию на белорусских объектах критической инфраструктуры. Это якобы поможет вовлечь Беларусь в войну против Украины.

Об этом 24 каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, подобные теракты могут приблизить Беларусь к неотвратимому статусу сателлита России во всех смыслах. Сейчас они простые приспешники, но не полноценные соучастники всех военных преступлений оккупантов.

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У России иссякли возможности для шантажа

Как отмечает Божко, у России уже нет того запаса инструментов, который позволял бы поднимать эскалацию в отношении США и НАТО. А вот у стран Запада возможности давить на Кремль еще очень велики.

Россия может произвести диверсии. Но угроза диверсии – это "карта", которую можно сыграть только один раз. После этого наступит жесткая эскалация, в рамках которой никто не будет подбирать методы в отношении России,

– считает Божко.

После весны установился определенный консенсус: Россия время от времени просит о переговорах и призывает к выгодной для себя ситуации. Но взамен она не должна нарушать определенные границы, связанные с ядерными объектами или повторным вторжением в Киев и т.д.

По мнению Божко, Россия не будет разыгрывать карту с ядерными объектами, ведь это принесет им больше вреда, чем пользы. А вот Беларусь действительно может быть втянута в войну. Но не путем определенных провокаций, а путем прямого давления на Лукашенко и физической угрозы для него.

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Напомним, недавно в Беларуси прошла церемония присяги срочников. На одной из них выступал глава минобороны режима Лукашенко Виктор Хренин, вновь отличившийся циничными заявлениями.

Он снова стал делать вид, что никак не причастен к войне в Украине. Тот даже подчеркнул, что Беларусь якобы "не намерена ввязываться в какие-либо конфликты". Это звучит особенно цинично на фоне информации о возможном вступлении Беларуси в войну против Украины.

Еще раньше, в преддверии полномасштабного вторжения, Хренин давал "слово офицера" министру обороны Украины Алексею Резникову, что наступления с территории Беларуси не последует.