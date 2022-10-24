Реальность другая – Буданов оценил вероятность угрозы из Беларуси и наступления на Киев

Кирилл Буданов прокомментировал новые данные об угрозе c Беларуси. Он отметил, что такая информация появляется в информационном пространстве каждый месяц.

У белорусов нет тяжелой техники

С апреля медиа часто пишут, что белорусы вот-вот могут напасть на Украину, однако это немного не так. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

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Реальность несколько иная, и много раз я развенчивал эти мифы. Есть ли потенциальная угроза со стороны Беларуси? Потенциально есть. Это ведь тоже ни для кого не секрет,

– заявил Буданов.

При этом он добавил, что нет никаких признаков того, что в Беларуси создают ударные группировки. Россияне завезли на территорию страны около 3200 человек.

"Россияне сейчас перекидывают туда определенное количество подразделений. Но то, что они заявляют, и то, что они перекидывают по факту – это совершенно разные вещи", – пояснил глава разведки.

Буданов заверил, что на территории Беларуси нет тяжелой техники, ведь всю ее уже перекинули в Россию. Поэтому белорусам просто нечем воевать, если они решат напасть на Украину.

Какая ситуация в Беларуси: последние новости

Утром 24 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что уже целый октябрь в Беларуси проверяют мобилизационные ресурсы. Для этого создали специальные группы, уточняющие информацию о потенциальных призывниках.

Россия перебросила иранских инструкторов по использованию дронов-камикадзе в Гомельскую область Беларуси, граничащую с Украиной.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестовив считает, что в Беларуси готовятся к эскалации. Мол, угроза наступления существенно выросла.

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Буданов также прокомментировал угрозу повторного наступления в Киев. По его словам, по состоянию на данный момент угрозы нет. Для наступления врагу нужно более 2 недель перебрасывать войска, а сейчас это не происходит.