Не просто движение техники: что готовит Беларусь на границе и какова стратегия Лукашенко
Президент Владимир Зеленский заявил о новой потенциальной угрозе с севера: по его словам, Беларусь активизировала подготовку артиллерийских позиций вблизи украинской границы.
Блеф это или угроза становится все более реальной, какова роль России в этих действиях и способен ли Александр Лукашенко пойти дальше, разобрали военные и политические аналитики для 24 Канала.
Кто загнал Лукашенко в тупик?
Заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси, оппозиционер Павел Латушко сообщил, что Александр Лукашенко сегодня находится в глубокой геополитической зависимости и фактически лишен возможности действовать самостоятельно.
Режим Лукашенко держится на внешних игроках, каждый из которых выдвигает собственные требования: Россия давит и требует большего участия в войне или уступок суверенитетом, США ожидают выполнения конкретных условий, в частности освобождения политзаключенных, а Китай руководствуется исключительно прагматическими интересами и не привязывается к персоналиям.
Латушко отметил, что Лукашенко давно перестал быть полноценным союзником для кого-то и скорее выполняет роль удобного инструмента, ширмы, за которой другие реализуют свои интересы. Лукашенко боится и Кремля, но не может открыто отказать, ведь это поставит под угрозу его власть. Также он игнорирует требования Вашингтона по освобождению политзаключенных и фактически вводит американскую сторону в заблуждение уже более года.
Отдельно Латушко подчеркнул, что для Китая Лукашенко не является незаменимой фигурой, Пекин будет работать с любой властью, которая гарантирует его экономические интересы. Европа же не рассматривает Лукашенко как партнера из-за отказа прекратить репрессии и проводить внутренние реформы.
Поэтому он находится в сложной позиции,
– сказал Латушко.
Даже регулярные контакты с Москвой не дают ему понимания дальнейших шагов Кремля, что свидетельствует о нежелании России делиться с ним реальными планами.
С чем связана активность на границе с Беларусью?
По данным разведки, в приграничных районах Беларуси фиксируется активное развитие дорожной инфраструктуры в направлении Украины, а также обустройство артиллерийских позиций. Об этом сообщил Владимир Зеленский, отметив, что Россия может снова попытаться втянуть Беларусь в войну.
Тема возможного нападения Беларуси на Украину снова активизировалась в информационном пространстве, и, как считает военный обозреватель Василий Пехньо, это совсем не случайно произошло именно в этот момент.
Ранее самопровозглашенный президент Беларуси заявлял о подготовке к войне и о том, что белорусская армия должна быть готова к любым вызовам. Такие заявления прозвучали не просто так и имеют свой контекст.
Заметим, что Александр Лукашенко 17 апреля подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. Документ предусматривает в 2026 году призыв в Вооруженные силы и органы пограничной службы граждан Беларуси мужского пола до 27 лет из офицеров запаса, которые не проходили срочную службу или службу в резерве и не имеют права на отсрочку.
Как считает военный обозреватель, подобная агрессивная риторика Лукашенко является четким сигналом того, что в России возникают определенные проблемы на фронте. В таких ситуациях российская сторона традиционно начинает разыгрывать карту Беларуси и применяет различные гибридные инструменты влияния.
Пехньо обратил внимание, что Россия не оставляет намерений захватить всю территорию Донецкой области в ближайшее время. Именно поэтому, по его словам, им критически важно, чтобы Силы обороны Украины были вынуждены перебрасывать часть подразделений на другие направления и распылять свои ресурсы.
Российская стратегия может заключаться в том, чтобы заставить Украину, условно, перебросить один батальон беспилотных систем на направление Беларуси или направить роту механизированной бригады под Волынь. После этого возможны локальные инциденты или прорывы диверсионно-разведывательных групп на границе. Россияне, как отметил Пехньо, рассчитывают, что в Украине это вызовет паническую реакцию, и именно на это направлены такие гибридные стратегии.
Пехньо подчеркнул, что такой призыв резервистов в Беларуси проводится ежегодно с 2022 года и сам по себе не является новым фактором эскалации или прямой угрозы.
И все же не стоит полностью отвергать угрозы со стороны Беларуси. Но важно не поддаваться панике, а спокойно действовать, взвешенно оценивать информацию и возможные сценарии развития ситуации.
Насколько серьезная угроза со стороны Беларуси сейчас?
Как считает военный обозреватель Денис Попович, угроза со стороны Беларуси может существовать, однако пока она скорее связана с демонстративными подготовительными действиями и информационным давлением, чем с реальной подготовкой к наступлению.
Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, Беларусь, вероятно, получила от России задание создавать дополнительное напряжение вдоль украинской границы, чтобы удерживать украинские силы в напряжении накануне возможных новых наступательных действий РФ на востоке и юге.
Если Беларусь действительно начнет концентрировать войска на определенном направлении, это сразу станет непосредственной угрозой, на которую Украине придется реагировать. В таком случае возникнет необходимость переброски сил для сдерживания потенциального удара.
Именно на подобную реакцию и могут рассчитывать в Кремле и в окружении самопровозглашенного президента Беларуси, ведь цель таких действий – заставить Украину отвлекать часть ресурсов на северном направлении на фоне боевых действий на востоке.
Россия может пытаться использовать белорусское направление как инструмент давления, чтобы создавать напряжение и заставлять украинское командование распылять внимание и силы. При этом Попович подчеркивает, что пока основные признаки, которые фиксируются, это не боевая подготовка в полном смысле, а скорее инфраструктурные и организационные шаги: строительство дорог в приграничных районах, обустройство позиций для артиллерии и регулярные заявления о военной готовности.
Если представить, что они что-то будут планировать, то они будут планировать войну механизированно – стягивать войска, формировать ударные группировки для того, чтобы продвигаться через границу, и так далее, мы это увидим,
– подчеркнул Попович.
Пока таких признаков не наблюдается. Есть лишь отдельные заявления, сигналы и демонстративные шаги со стороны белорусского руководства, которые следует рассматривать как элемент информационного давления и попытку влиять на ситуацию, а не как начало непосредственной подготовки к вторжению.
Последние заявления Лукашенко об Украине: что известно
- Александр Лукашенко продвигает идею переговоров между Украиной и Россией и заявляет о необходимости "скорейшего завершения войны". Впрочем такая риторика не сопровождается никаким изменением политики Минска, который и в дальнейшем остается союзником России и не отказывается от ее поддержки в войне против Украины.
- Лукашенко заявил, что размещенный на территории страны ракетный комплекс "Орешник" предназначен для "защиты Беларуси" и пригрозил, что в случае угрозы страна якобы имеет возможности нанести удары на расстояние до нескольких сотен километров. Он не планирует применять это оружие по Киеву, Варшаве или Вильнюсу, однако одновременно предупредил Украину, Польшу, Литву и Латвию "не лезть" в Беларусь и призвал "решать вопрос по-человечески".
- Заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси Павел Латушко сообщил, что Лукашенко усиливает риторику войны, критикует высшее военное руководство и проводит инспекции армии в обход командования, чтобы проверить лояльность силовых структур и подготовить общество к возможному втягиванию Беларуси в войну. Параллельно в Беларуси продвигаются изменения в законодательстве, которые фактически расширяют трактовку "угрозы" и могут разрешать превентивные удары по соседним государствам под предлогом самообороны, что создает опасные правовые предпосылки для эскалации.