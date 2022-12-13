В случае вторжения из Беларуси: хватит ли Украине войск для обороны Севера

Сегодня на территории Беларуси нет такой концентрации вражеских сил, что свидетельствовала бы о необходимости сосредоточения на Севере большего количества украинских бойцов. Пока наших сил и средств достаточно.

Кроме того, в течение лета – осени наши защитники укрепляли позиции на Севере Украины. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель Александр Мусиенко.

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Готова ли Украина к возможному наступлению из Беларуси

Более того, там проводили учения разных подразделений украинской армии. В частности, Вооруженных Сил, Нацгвардии, Службы безопасности, отрядов территориальной обороны и т.д.

Все готово к тому, чтобы достойно встречать врага и не дать ему там реализовать свои планы,

– подчеркнул военно-политический обозреватель.

Он также добавил, что сейчас Россия и Беларусь активно играют, чтобы отвлечь внимание и сместить фокус Украины. Так, Беларусь стремится "выслужиться" перед Кремлем, а Россия в свою очередь хочет создать напряжение на белорусско-украинской границе.

Мусиенко рассказал, достаточно ли украинских сил на границе с Беларусью: смотрите видео

Наступление из Беларуси – это ИПСО Кремля

Мусиенко отметил, что все эти возможные даты наступления с территории Беларуси, которые распространяются в сети и так называемая проверка боеготовности белорусских войск – это все часть ИПСО Кремля. Оккупанты хотят запугать украинцев не самим наступлением, а намерением и демонстрацией подготовки.

"Когда однажды это (наступление – 24 канал) уже было с Белорусского направления, они понимают, что можно дальше этим спекулировать. Но я в очередной раз подчеркиваю, что по состоянию на сегодняшний день нет оснований для паники и разговоров, что белорусские войска могут пойти (в наступление – 24 канал) и чего-то достичь – таких группировок войск противника не видно", – подчеркнул военно-политический обозреватель.

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