Беларусь продолжает помогать России в войне: стоит ли сейчас ждать наступления войск Лукашенко

Беларусь продолжает помогать России воевать против Украины. Лукашенко – соучастник агрессии, который должен отвечать перед Международным уголовным судом.

Об этом 24 каналу рассказал журналист белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский. По его словам, поступки Лукашенко усугубляют не только его судьбу, но и в целом ситуацию в Беларуси.

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Будет ли повторное вторжение из Беларуси

Как отмечает Калиновский, сейчас сложно ответить, что на уме у Лукашенко. Он вроде бы снова пустил российские войска в Беларусь и даже образовал региональную группировку. Угроза действительно существует.

Дойдет ли это до нападения… Если смотреть за логикой войны, когда Беларусь отдает танки, боеприпасы, которые едут в Россию … Она "обнажается". Возможно, это свидетельствует о том, что белорусы не будут участвовать в этой войне. Надеюсь, что этого не будет. Это было бы великой трагедией,

– отметил Калиновский.

Он отметил терпение ВСУ, не атакующих белорусские военные объекты, откуда запускают ракеты по Украине. По его мнению, это абсолютно законные цели в войне.

Калиновский предположил, будет ли повторное наступление из Беларуси: смотрите видео

Добавим, на полигонах в Беларуси уже разместили несколько палаточных городков, где живут российские оккупанты. Всего известно о 150 палатках и около 200 единицах военной техники.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что на фоне совместного развертывания войск России и Беларуси растет угроза повторного наступления со стороны северного соседа. Но для формирования ударной группировки им нужно около 2 – 3 месяцев.