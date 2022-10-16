Какая стратегия Беларуси: эксперт допустил причины активности войска Лукашенко

Белорусы регулярно лязгают оружием вблизи границ Украины и якобы проводят определенные учения. Нужно адекватно оценивать угрозу с Севера и быть готовым к попытке вторжения. Однако результаты потенциальной атаки белорусов будут для них плачевны.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский. По его словам, сейчас стратегия белорусов вполне ясна – держать у северных границ определенное количество подразделений ВСУ, чтобы их не привлекли к операциям на Юге или Востоке Украины.

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Не стоит исключать, что когда-нибудь может быть и наступление

Как отмечает Киричевский, есть вероятность, что белорусам дадут команду двигаться вперед с севера по широкому флангу, чтобы сделать переполох. Он вспомнил Арденнскую операцию нацистов во время Второй мировой войны, когда они в канун Рождества пошли в наступление, но очень быстро "сдулись".

Если белорусы постараются атаковать Украину, то будут примерно такие результаты. Где-то продвинутся на пару километров. А потом серьезно "выгребут",

– отмечает Киричевский.

Он подчеркнул, что западные партнеры стали все больше предоставлять реактивные и артиллерийские снаряды для дистанционного минирования местности. Сначала может показаться, что это не очень нужная вещь, ведь ВСУ контрнаступают. Однако, очевидно, это определенный привет для "северных картофелеводов", чтобы они даже не думали заходить в Украину.

Киричевский о том, будет ли наступление из Беларуси: смотрите видео

Существует ли сейчас угроза из Беларуси