Россияне продолжают разворачивать войска в Беларуси: существует ли угроза наступления
По данным Центра национального сопротивления, в Беларуси уже находится около 12 тысяч российских оккупантов. Они пока не формируют ударный кулак, но за ситуацией следует тщательно следить.
Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, потенциальная угроза наступления с Севера обернется для оккупантов настоящим фиаско.
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Россияне не смогли захватить Киев с помощью 30 тысяч элитного личного состава, подготовленного и оснащенного современной техникой. Сейчас они нагоняют в Беларусь неподготовленных мобилизованных, подразделения которых не могут полностью укомплектовать.
Есть ли угроза наступления из Беларуси
Как отметил Коваленко, 12 тысяч личного состава сформируют примерно 15 – 16 батальонных тактических групп. У оккупантов сейчас нет возможности обеспечить каждое подразделение техникой.
Пока нет оснований считать, что россияне формируют ударную группировку с территории Беларуси. Однако когда-нибудь они могут начать это делать.
Пока им не хватает ресурса. Для формирования ударной группировки им потребуется около 2 месяцев. Поэтому пока можем оценивать сегодняшнюю угрозу как минимальную,
– отметил Коваленко.
Коваленко оценил, насколько высока угроза наступления из Беларуси: смотрите видео
Угроза наступления из Беларуси: последние новости
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании ОДКБ нагло призвал Владимира Зеленского остановиться и пойти на переговоры, потому что Украина якобы будет полностью уничтожена. Как считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, на самом деле Лукашенко ретранслирует собственные страхи. Он опасается, что с ним произойдет, когда Россия проиграет.
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