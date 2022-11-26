Россияне продолжают разворачивать войска в Беларуси: существует ли угроза наступления

По данным Центра национального сопротивления, в Беларуси уже находится около 12 тысяч российских оккупантов. Они пока не формируют ударный кулак, но за ситуацией следует тщательно следить.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, потенциальная угроза наступления с Севера обернется для оккупантов настоящим фиаско.

К теме ВСУ готовы встретить белорусскую армию, – Жданов прокомментировал последние заявления Лукашенко

Россияне не смогли захватить Киев с помощью 30 тысяч элитного личного состава, подготовленного и оснащенного современной техникой. Сейчас они нагоняют в Беларусь неподготовленных мобилизованных, подразделения которых не могут полностью укомплектовать.

Есть ли угроза наступления из Беларуси

Как отметил Коваленко, 12 тысяч личного состава сформируют примерно 15 – 16 батальонных тактических групп. У оккупантов сейчас нет возможности обеспечить каждое подразделение техникой.

Пока нет оснований считать, что россияне формируют ударную группировку с территории Беларуси. Однако когда-нибудь они могут начать это делать.

Пока им не хватает ресурса. Для формирования ударной группировки им потребуется около 2 месяцев. Поэтому пока можем оценивать сегодняшнюю угрозу как минимальную,

– отметил Коваленко.

Коваленко оценил, насколько высока угроза наступления из Беларуси: смотрите видео

Угроза наступления из Беларуси: последние новости