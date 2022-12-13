Происходит какая-то игра: руководитель "Беларускі Гаюн" прокомментировал активность на границе

В Беларуси начали внезапную проверку боевой готовности, а также перемещение войск и военной техники. Активность возле украинской границы выше, чем обычно.

Об этом 24 каналу сказал руководитель телеграмм-канала "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько. Он отметил, что вся эта активность кажется довольно странной на фоне заявлений Лукашенко о готовности обеспечить зерновое соглашение.

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Что означает движение белорусских войск возле границы

Мотолько отметил, что есть предположение, что под видом боевой подготовки идет ротация белорусских войск, которіе находятся возле границы. Сейчас там активность выше, чем обычно. Но важно понимать, что нет того критического количества техники и личного состава.

Что тоже важно, мы не видим "Искандеров", которые подгоняют к украинской границе со стороны Бреста, то есть из Брестской области,

– заявил руководитель телеграмм-канала "Беларускі Гаюн".

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Он отметил, что интересно то, что данная военная активность происходит в тот момент, когда Александр Лукашенко заявил о готовности обеспечить транзит украинского зерна через Беларусь. А это очень интересно, так как без переговоров с властями Украины Лукашенко такие вещи не озвучивал. Поэтому это подозрительно и наводит на странные мысли, ведь непонятно, кто в какую игру сейчас играет.

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