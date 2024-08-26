Переброска белорусских войск к украинской границе: в ГПСУ оценили угрозу

По состоянию на 26 августа обстановка на границе с Беларусью остается стабильной и контролируемой. ГПСУ не фиксируют перемещения военных сил и техники.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что, за тем, что происходит вглубь территории Беларуси, активно следят подразделения разведки. Это важно, чтобы понимать, насколько ситуация может меняться.

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Ситуация на границе с Беларусью контролируемая

В целом по границе ситуация неизменна. Силы обороны Украины различных составляющих, а это и пограничники, и Вооруженные силы, Национальная гвардия полностью контролируют линию границы. Каких-то нестандартных ситуаций непосредственно по нашей госгранице не отмечалось,

– сказал Демченко.

Важно. По состоянию на 26 августа Россия на территории Беларуси не имеет достаточной группировки, которые бы она могла задействовать для нового вторжения в Украину с этого направления.

Кроме того, ситуацию со стягиванием белорусских войск на северную границу Украины прокомментировала изданию "Суспільне" пресс-секретарь Черниговского пограничном отряда Галина Шеховцова.

По ее словам, ситуация на границе Черниговщины с Беларусью "не изменилась, обстановка спокойная и полностью контролируемая".

Что известно о перемещении сил Беларуси к границе с Украиной