В США не видят, что войска в Беларуси могут изменить ход войны в Украине

США пока не видят серьезную угрозу для Украины с территории Беларуси. Там нет войск, которые могут повлиять на развитие ситуации на поле боя в Украине.

Об этом на брифинге заявил представитель министерства обороны США. Это произошло 18 октября.

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Что касается Беларуси, это то, за чем мы, конечно, следим. Пока у нас нет никаких признаков, которые могли бы заставить нас изменить наши взгляды (на развитие ситуации – 24 канал) на поле боя в ее нынешнем виде,

– отметили в Пентагоне.

США также не наблюдают ничего в плане перемещения российских стратегических самолетов и других средств, способных нести ядерное оружие.

Беларусь и Россия начали "защиту" союзного государства

Беларусь и Россия продолжают жить в своем воображаемом мире. Минск цинично лжет, что боится "нападения", которое готовят из Украины. Поэтому они решили "защитить" союзное государство, то есть Россию и Беларусь. Эти страны даже готовятся к "стратегическому сдерживанию" и начали разворачивать свои военные силы.

Ранее белорусское министерство обороны отчитывалось, что к ним из России прибудут около 170 танков, а также сотни пушек и минометов калибром более 100 миллиметров и 200 боевых бронированных машин.

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