Пока человечество учится бороться с астероидами, его может уничтожить нечто похуже

Человечество (НАСА) на днях запустило космический корабль, который на краю нашей галактики столкнулся с небольшим астероидом.

Армагеддон уже состоялся

Чтобы опытным путем проверить, способны ли люди в неопределенном будущем спасти себя от возможной глобальной катастрофы, сдвинув траекторию космического камня на несколько градусов.

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Путин стал реальной угрозой существованию человеческой цивилизации / Фото Getty Images

Эй, человечество! Смертельный астероид, даже не из камня, а из г*вна и пыли (выражаясь его собственным языком), уже здесь. Его имя – Владимир Путин. Волей этого параноика, этого чмошного царя из страны дураков человечества завтра может уже не быть.

С этим "астероидом" нужно разобраться немедленно. И можно обойтись без НАСА и космического корабля. ЦРУ, Моссад, МИ-6 сделайте уже что-нибудь, плиз. Завтра может быть поздно.

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