Армагеддон уже відбувся

Щоб дослідним шляхом перевірити, чи здатні люди в невизначеному майбутньому врятувати себе від можливої ​​глобальної катастрофи, зрушивши траєкторію космічного камінця на кілька градусів.

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Путін став реальною загрозою існуванню людської цивілізації / Фото Getty Images

Агов, людство! Смертельний астероїд, навіть не з каменю, а з г*мна і пилу (висловлюючись його власною мовою), вже тут. Його ім'я – Владімір Путін. Волею цього параноїка, цього чмошного царя з країни дурнів людства завтра може вже не бути.

Із цим "астероїдом" треба розібратися негайно. І можна обійтися без НАСА та космічного корабля. ЦРУ, Моссад, МІ-6 зробіть уже щось, пліз. Завтра може бути пізно.

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