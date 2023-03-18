Следует ли ожидать массированной ракетной атаки в ближайшее время: что говорят в ВСУ

В ночь на 18 марта оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. Кроме того, ударили по Запорожью с С-300. В ОК "Юг" рассказали, что в Черном море уменьшилось количество вражеских ракетоносителей.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Угроза ракетных ударов по Украине остается высокой

В настоящее время в Черном море находятся 17 российских кораблей. Среди них 3 ракетоносителя, один из которых подводный. Общий залп может составлять до 20 ракет типа "Калибр". Это высокоточное оружие, которое может быть направлено по конкретным объектам.

Оккупанты пытаются найти новую тактику действий. Впрочем, есть признаки и, так сказать, традиционных действий. Наталья Гуменюк отметила, что как только заговорили о продлении зернового соглашения, начались атаки "Шахидами".

Снова испытывают наши силы противовоздушной обороны, а это может свидетельствовать о подготовке более существенного оружия в применении, которое как раз могут представлять те же "Калибры",

– добавила руководитель прессцентра.

Также она отметила, что активность российской авиации свидетельствует о продолжении разведывательной деятельности. В то же время достаточно активные и беспилотные разведчики. "Это значит, что сбор данных продолжается, а значит ракетная опасность достаточно высока", – подчеркнула Гуменюк.

Какая ситуация в Херсонской области

Наталья Гуменюк отметила, что на Левобережье Херсонщины довольно неспокойно. Впрочем, по сравнению с предыдущими сутками, это не столь активный обстрел. В эту ночь ударов врага по населенным пунктам не было. Оккупанты продолжают выискивать позиции Силы обороны, однако это им не удается.

Также руководитель прессцентра ОК "Юг" рассказала, что наши воины уничтожили РСЗО в районе Каховки, из которой враг обстреливал противоположный берег. Захватчики продолжают бить по Олешкам и давить на местное население.

Российские военные продолжают маневрировать, потому что понимают, что каждый раз их место дислокации будет разоблачено и накрыто огнем украинских защитников.

Также продолжаются некоторые оборонные работы на Крымском полуострове. Это им (оккупантам – 24 Канал) не поможет, но к земле пусть привыкают,

– подчеркнула Гуменюк.

В Воздушных силах рассказали, что оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed 136/131. Их враг выпустил из двух направлений – восточного побережья Азовского моря и Брянской области России. В общей сложности удалось уничтожить 11 из 16 беспилотников.