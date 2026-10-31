Посольство США предупредило о достоверной угрозе события, которое может привести к массовым жертвам в Москве
Посольство США в России предупредило о реальной угрозе инцидента, который может привести к массовым жертвам в Москве. Опасность касается территории музея-заповедника "Царицыно".
Американская сторона призвала избегать этого района 31 октября и сообщила, что координирует меры реагирования с российскими властями.
Что может произойти в Москве?
Посольство США в Москве заявило о "достоверной угрозе" инцидента, который может привести к массовым жертвам. Опасность касается музея-заповедника "Царицыно", расположенного на улице Дольской, 1.
Также американская сторона сообщила, что координирует меры реагирования с соответствующими органами власти России.
Посольство призвало воздерживаться от посещения музея-заповедника "Царицыно" 31 октября и не приближаться к этому району. Кроме того, гражданам рекомендовали:
- сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей;
- следить за обстановкой вокруг и сообщениями местных СМИ;
- пересмотреть свой план безопасности;
- держать мобильный телефон заряженным;
- иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
- зарегистрироваться в программе STEP для получения уведомлений о безопасности и здоровье.
На момент публикации российские власти публично не комментировали предупреждение американского посольства.
Напомним, всего несколько недель назад посольство США в Москве призвало американских граждан, находящихся в России, немедленно покинуть страну. Это произошло на фоне сообщений о подозрении на легочную чуму в Иркутской области.
По данным дипломатического представительства, в регионе сообщалось о смерти человека и введении карантинных мер. Американцам, находящимся вблизи возможного очага заболевания, рекомендовали следовать указаниям местных органов здравоохранения и избегать зараженных учреждений.
В случае появления температуры или респираторных симптомов им рекомендуют обращаться за медицинской помощью, а также следить за состоянием здоровья в течение 14 дней после пребывания в регионе.
В то же время Госдепартамент США сохраняет для России самый высокий, четвертый уровень рекомендаций по поездкам – "не путешествовать". Американцам советуют воздержаться от поездок в Россию из-за рисков незаконного задержания и проблем с безопасностью.