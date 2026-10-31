Посольство США попередило про загрозу теракту з масовими жертвами у Москві

Американська сторона закликала уникати цього району 31 жовтня та повідомила, що координує заходи реагування з російською владою.

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Що може статися у Москві?

Посольство США в Москві заявило про "достовірну загрозу" інциденту, який може спричинити масові жертви. Небезпека стосується музею-заповідника "Царіцино", розташованого на вулиці Дольській, 1.

Також американська сторона повідомила, що координує заходи реагування з відповідними органами влади Росії.

Посольство закликало уникати відвідування музею-заповідника "Царіцино" 31 жовтня та не наближатися до цього району. Крім того, громадянам рекомендували:

зберігати пильність і уникати місць масового скупчення людей;

стежити за навколишньою обстановкою та повідомленнями місцевих ЗМІ;

переглянути власний план безпеки;

тримати мобільний телефон зарядженим;

мати при собі документи, що посвідчують особу;

зареєструватися в програмі STEP для отримання повідомлень про безпеку та здоров'я.

Станом на момент публікації російська влада публічно не коментувала попередження американського посольства.

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Нагадаємо, лише декілька тижнів тому посольство США в Москві закликало американських громадян, які перебувають у Росії, негайно залишити країну. Це сталося на тлі повідомлень про підозру на легеневу чуму в Іркутській області.

За даними дипломатичного представництва, у регіоні повідомляли про смерть людини та запровадження карантинних заходів. Американцям, які перебувають поблизу можливого осередку захворювання, рекомендували дотримуватися вказівок місцевих органів охорони здоров'я та уникати уражених закладів.

У разі появи температури або респіраторних симптомів їм радять звертатися по медичну допомогу, а також стежити за станом здоров'я протягом 14 днів після перебування в регіоні.

Водночас Держдепартамент США зберігає для Росії найвищий, четвертий рівень рекомендацій щодо подорожей – "не подорожувати". Американцям радять утриматися від поїздок до Росії через ризики незаконного затримання та проблеми з безпекою.