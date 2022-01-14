Угроза миллионных убытков: СБУ разоблачила оборонную схему

Служба безопасности Украины ликвидировала схему по закупке некачественного оборудования для производства бронетехники. Махинация могла нанести ущерб на десятки миллионов гривен.

Организовывали такую схему, вероятно, чиновник одного из оборонных предприятий и двое представителей столичной коммерческой структуры.

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Как действовала схема

Следователи утверждают, что группировка в начале 2019 наладила механизм незаконного получения денег. За них хотели купить детали для изготовления металлических конструкций на бронетанковом заводе.

Чиновник госпредприятия способствовал заключению договора с представителями аффилированной фирмы для закупки запчастей. Однако вместо сертифицированного оборудования купили некачественное. Более того, приобрели его по завышенным ценам у восточно-азиатских производителей.



Правоохранители разоблачили оборонную схему / Фото СБУ

Подделывали документы

Чтобы реализовать схему, ее участники вносили недостоверные сведения в отчеты. Полученные "прибыли" выводили в тень через подконтрольную коммерческую структуру.

На госпредприятии, в офисах и дома у организаторов схемы в Киеве и Житомире нашли документы и печати, а также деньги.



Что нашли при обысках / Фото СБУ

Объявили подозрения

Трем предполагаемым организаторам схемы объявили подозрения в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, подделке документов, отмывании денег.

Теперь решают вопрос об избрании мер пресечения.



Организаторам объявили подозрения / Фото СБУ