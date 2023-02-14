Захват власти в Молдове: в России отреагировали на слова Санду о планах Кремля

Российские захватчики хотят устроить переворот в Молдове. Это уже подтвердила сама президентка Майя Санду. Однако страна-оккупантка, как всегда, все отрицает.

Оккупанты готовят силовые действия с привлечением диверсантов. А в России эти заявления уже назвали "необоснованными", информирует 24 Канал.

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Как в России отреагировали на слова Санду о планах Кремля

Так, МИД России назвал "необоснованными и бездоказательными" заявления президентки Молдовы Майи Санду о подготовке пророссийского переворота в Кишиневе.

Перед началом вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты также отрицали, что они планируют полномасштабную войну.

Напомним, что накануне Майя Санду заявила, что это краткосрочный план, предусматривающий диверсии по привлечению лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское. Захватчики планируют насильственные действия, в том числе нападения на некоторые госучреждения и захват заложников.

План предусматривает использование людей за пределами страны для насильственных действий в Молдове. Например, материалы содержат инструкции для въезда в Молдову граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории,

– сообщила Санду.

Также под видом мирных протестов захватчики готовят попытку захвата власти в Кишиневе. Правоохранители Молдовы уже готовятся предотвращать эти провокации.

Белград отрицает, что россияне хотели задействовать диверсантов из Сербии

Отметим, что Сербия отрицает, что ее граждан могли привлекать к подготовке силовых действий с целью дестабилизации Молдовы вплоть до свержения власти.

"Требуем от молдавской стороны безотлагательно предоставить всю имеющуюся у них информацию, потому что мы до сих пор не получали таких сообщений от Молдовы", – заявил министр иностранных дел Ивица Дачич.

Россия угрожает Молдове