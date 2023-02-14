Захват власти в Молдове: в России отреагировали на слова Санду о планах Кремля
Российские захватчики хотят устроить переворот в Молдове. Это уже подтвердила сама президентка Майя Санду. Однако страна-оккупантка, как всегда, все отрицает.
Оккупанты готовят силовые действия с привлечением диверсантов. А в России эти заявления уже назвали "необоснованными", информирует 24 Канал.
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Как в России отреагировали на слова Санду о планах Кремля
Так, МИД России назвал "необоснованными и бездоказательными" заявления президентки Молдовы Майи Санду о подготовке пророссийского переворота в Кишиневе.Обратите внимание! Перед началом вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты также отрицали, что они планируют полномасштабную войну.
Напомним, что накануне Майя Санду заявила, что это краткосрочный план, предусматривающий диверсии по привлечению лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское. Захватчики планируют насильственные действия, в том числе нападения на некоторые госучреждения и захват заложников.
План предусматривает использование людей за пределами страны для насильственных действий в Молдове. Например, материалы содержат инструкции для въезда в Молдову граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории,
– сообщила Санду.
Также под видом мирных протестов захватчики готовят попытку захвата власти в Кишиневе. Правоохранители Молдовы уже готовятся предотвращать эти провокации.
Белград отрицает, что россияне хотели задействовать диверсантов из Сербии
Отметим, что Сербия отрицает, что ее граждан могли привлекать к подготовке силовых действий с целью дестабилизации Молдовы вплоть до свержения власти.
"Требуем от молдавской стороны безотлагательно предоставить всю имеющуюся у них информацию, потому что мы до сих пор не получали таких сообщений от Молдовы", – заявил министр иностранных дел Ивица Дачич.
Россия угрожает Молдове
- Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия хочет разрушить политический порядок в Молдове. По его словам, украинская разведка перехватила план того, как Кремль собирается "сломать Молдову".
- 10 февраля 2 российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли государственную границу Украины с Республикой Молдовой.
- Позже в минобороны Молдовы подтвердили пролет российской ракеты.