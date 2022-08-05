Под грифом "секретно": на Волыни подготовили план эвакуации в случае наступления из беларуси

5 августа 2022 , 18:11
Читати новину українською

Источник:

Суспільне

На Волыни подготовили план эвакуации гражданского населения на случай военного вторжения со стороны белоруссии. Детали плана эвакуации – под грифом "секретно".

При масштабной агрессии есть план эвакуации для Волынской области

О плане эвакуации гражданских из Волыни рассказал первый заместитель главы областной военной администрации Сергей Мовенко. Сообщается, что в случае необходимости в первую очередь план эвакуации будет касаться приграничных с Беларусью районов – Камень-Каширского и Ковельского.

Стоит внимания Кулеба рассказал, при каких обстоятельствах Украина разорвет дипотношения с беларусью

Эвакуировать будут люди из общин, которые расположены непосредственно на границе с беларусью.

Если, не дай Бог, будет прямое вторжение – есть план, который был обсужден на заседании эвакуационной комиссии,
– заявил Сергей Мовенко.

Руководители общин и районных военных администраций знают о путях эвакуации, места, где будет транспорт для перевозки людей в безопасное место.

Сергей Мовенко сообщил, что есть план эвакуации для Волынской области, если из Беларуси будет осуществлена масштабная агрессия.

"Уверен, наши военные этого не допустят", – добавил первый замглавы Волынской ОВД.

Важно. В начале августа также сообщалось, что план эвакуации гражданского населения разработали и утвердили в Ровенской области.

Угроза нападения оккупантов из беларуси: что известно

Узнайте больше – в беларуси проверяют боевую готовность войска: смотрите видео

 

Автор: Михайло Гема