Есть ли угроза вторжения России в Молдову: в США ответили
Источник:NewsMaker
На фоне полномасштабной войны в Украине Молдова выражает опасения относительно безопасности своих границ. В США ответили, будут ли Молдове оказывать военную помощь в случае войны с Россией.
Посол США в Молдове Кент Логсдон заверил, что США с начала полномасштабной войны в Украине следят за развитием ситуации. Логсдон уверяет, что сейчас нет никаких признаков того, что Россия может напасть на Молдову.
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Получит ли Молдова военную помощь от США
Логсдон сказал, что сейчас партнеры помогают укрепить молдавскую армию и предоставить необходимое военное снаряжение.
По словам посла, НАТО и США внимательно следят за развитием событий в Украине. Логсдон отметил, что США понимают, как важно для Молдовы чувствовать поддержку партнеров в случае угрозы нападения на республику. И сейчас партнёры пытаются помочь реформировать молдавскую армию.
Логсдон подчеркнул, что США в течение многих лет поддерживали Молдову в военной сфере, предоставляя оборудование и помощь военным инструкторам.
США, ЕС и другие партнеры – мы все увеличили помощь Молдове, особенно в военной сфере. И мы знаем, что для Молдовы это сейчас очень важно,
– сказал посол.
Относительно предоставления вооружения Логсдон отметил, что США готовы рассмотреть запросы молдавских властей относительно предоставления военной техники. Но пока таких обсуждений не было.
На территории Молдовы упала российская ракета: что известно
- 31 октября во время утренних обстрелов Украины на территории Молдовы упала российская ракета. Ее сбили украинские силы ПВО. В Минобороны Молдовы сообщили, что их системы наблюдения не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны ракетой, сбитой украинским ПВО.
- Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал падение российской ракеты на территории Молдовы. Он заявил, что страна-агрессорка ведет кровавую войну не только против Украины, но и всей Европы.
- После инцидента Молдова объявила персоной нон грата посла России в Кишиневе. Дипломат Олег Васнецов высылается из страны.
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