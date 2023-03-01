Это будет для них катастрофой, – Буданов об угрозе атаки россиянами Киева

Российские военные не отказываются от своей первоочередной цели – захвата всей территории Украины. Не стоит исключать возможной угрозы новой атаки врага на Киев.

В то же время глава ГУР МО Кирилл Буданов поспешил успокоить украинцев. По его словам, не наблюдается, что россияне готовы идти в наступление на Киев. Более того, он объяснил, чем это для врага может закончиться.

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Реальных признаков наступления не существует

Этими словами он ответил журналистке на вопрос, существует ли угроза на Севере. По словам главы ГУР МО, в ведомстве не знают о таких планах врага. Более того, "никаких реальных признаков этого не существует".

Возможно, когда они получают определенные поражения, они будут искать скорейшее решение, но это будет для них катастрофа. Очередная, такая же примерно как и была тогда,

– подчеркнул он.

Заметим, что в этом же интервью Кирилл Буданов предположил, стоит ли нам ждать "войны на десятилетие". Мол, Россия предложит перемирие и заморозит боевые действия на том этапе, где они сейчас.

Будет ли "война на десятилетие"