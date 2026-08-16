Боятся остаться без защиты: союзники США в Азии паникуют из-за войны с Ираном, – NYT

Напряженность в Тихоокеанском регионе стремительно растет на фоне агрессивных действий местного гегемона. В то же время ключевые партнеры начинают серьезно сомневаться, хватит ли у их главного западного союзника сил для защиты сразу нескольких континентов.

Об этом говорится в свежей публикации газеты The New York Times.

Какие опасения испытывают союзники Америки в Азии?

Журналисты отмечают, что азиатские страны все больше беспокоятся из-за потери американских ресурсов в противостоянии с Ираном.

Американские военные уже испытывают острую нехватку критически важных вооружений, в частности перехватчиков для систем противовоздушной обороны. Из-за постоянных иранских атак Соединенным Штатам даже пришлось покинуть некоторые свои базы на Ближнем Востоке. Это вызывает логичные опасения относительно того, как Вашингтон планирует противостоять Пекину, чьи военные возможности значительно превосходят иранские.

Между тем активность Китая в регионе только усиливается. В прошлом месяце у спорной отмели в Южно-Китайском море произошло очередное обострение между береговой охраной КНР и Филиппин. Китайские военные приблизились к филиппинцам на небольших лодках и даже ударили одного из них палкой по голове. Пекин традиционно обвинил в провокации другую сторону, тогда как США выразили полную поддержку своему давнему союзнику в регионе. Кроме того, в начале июля Китай демонстративно запустил в Тихий океан межконтинентальную баллистическую ракету с учебной ядерной боеголовкой.

Особое беспокойство в регионе вызывает торговая политика Дональда Трампа. Представители его администрации уверяют, что не собираются сдавать позиции в Азии, но настойчиво призывают союзников увеличивать расходы на оборону. В то же время сам Трамп демонстрирует желание улучшить отношения с Китаем, выражает восхищение Си Цзиньпином и планирует принять его в Вашингтоне в конце сентября.

Напомним, США пытаются укрепить уверенность своих союзников в Тихоокеанском регионе на фоне роста активности Китая и его сближения с Россией и КНДР. Вашингтон проводит военные учения, в частности с участием Японии, а союзники наращивают собственные оборонные возможности.

В то же время эксперт Александр Чупак считает маловероятным, что Китай в ближайшее время начнет масштабную войну, поскольку его экономика сильно зависит от внешней торговли. Однако Пекин продолжает военную активность вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море, поэтому угроза конфликта сохраняется.

Добавим, что ситуация вокруг Китая и США обостряется. Недавно Пекин в ответ на новые технологические ограничения США усилил контроль за экспортом дронов и их комплектующих в Америку – теперь каждую заявку будут рассматривать отдельно. Китай также ввел санкции против шести американских компаний и начал расследование в отношении импорта ряда товаров.