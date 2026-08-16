Про це йдеться у свіжій публікації видання The New York Times.

Які побоювання мають союзники Америки в Азії?

Журналісти зазначають, що азійські країни дедалі більше непокояться через втрату американських ресурсів у протистоянні з Іраном.

Американські військові вже відчувають гостру нестачу критично важливих озброєнь, зокрема перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. Через постійні іранські атаки Сполученим Штатам навіть довелося залишити деякі свої бази на Близькому Сході. Це викликає логічні побоювання щодо того, як Вашингтон планує протистояти Пекіну, чиї військові можливості значно перевищують іранські.

Тим часом активність Китаю в регіоні лише посилюється. Минулого місяця біля спірної мілини у Південнокитайському морі сталося чергове загострення між береговою охороною КНР та Філіппін. Китайські військові наблизилися до філіппінців на невеликих човнах і навіть вдарили одного з них палицею по голові. Пекін традиційно звинуватив у провокації іншу сторону, тоді як США висловили повну підтримку своєму найдавнішому союзнику в регіоні. Крім того, на початку липня Китай показово запустив у Тихий океан міжконтинентальну балістичну ракету з навчальною ядерною боєголовкою.

Окреме занепокоєння в регіоні викликає торговельна політика Дональда Трампа. Представники його адміністрації запевняють, що не збираються здавати позиції в Азії, але наполегливо закликають союзників збільшувати витрати на оборону. Водночас сам Трамп демонструє бажання покращити відносини з Китаєм, висловлює захоплення Сі Цзіньпіном і планує прийняти його у Вашингтоні наприкінці вересня.

Нагадаємо, США намагаються посилити впевненість своїх союзників у Тихоокеанському регіоні на тлі зростання активності Китаю та його зближення з Росією і КНДР. Вашингтон проводить військові навчання, зокрема за участю Японії, а союзники нарощують власні оборонні можливості.

Водночас експерт Олександр Чупак вважає малоймовірним, що Китай найближчим часом розпочне масштабну війну, оскільки його економіка сильно залежить від зовнішньої торгівлі. Проте Пекін продовжує військову активність навколо Тайваню та в Південнокитайському морі, тому загроза конфлікту зберігається.

Додамо, ситуація навколо Китаю та США загострюється. Нещодавно Пекін у відповідь на нові технологічні обмеження США посилив контроль за експортом дронів та їхніх комплектуючих до Америки – тепер кожну заявку розглядатимуть окремо. Китай також ввів санкції проти шести американських компаній і запустив розслідування щодо імпорту низки товарів.