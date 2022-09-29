Опасные сигналы: в белорусской оппозиции сказали, может ли путин уломать лукашенко на войну

Путин уже несколько месяцев пытается полноценно втянуть лукашенко в войну против Украины. Тем не менее белорусский диктатор лишь проводит учения и оттягивает наши войска, но пока не решался на наступление. Теперь же в оппозиции заметили опасные сигналы.

Сейчас есть опасный момент и сигнал на этот счет, особенно после того, что лукашенко посетил Абхазию. Об этом 24 каналу рассказал руководитель "Белого легиона" (Беларусь) Сергей Бульба.

К теме Есть вероятность, что из беларуси будут новые наступления: о чем могли договориться лукашенко и путин

По его словам, белорусский и российский диктаторы провели слишком много времени вместе, и первый никакого решения сам не принимает.

Лукашенко говорит белорусам, что они вместе с россией у них одна армия, но я не думаю, что белорусский президент сейчас может ввести войска в Украину. Путина удовлетворяет то, что лукашенко отвлекает внимание украинских военных и держит несколько подразделений ВСУ возле границы,

– объяснил Бульба.

Он не понимает, какая польза будет, если белорусы пойдут воевать против украинцев.

Бульба о возможности наступления беларуси на Украину и действиях лукашенко: видео



"Помните, как во время войны публиковали видео пленного румына. Заметно, что люди без мотивации, их заставляют заградотряды идти воевать. Я понимаю, что белорусы будут теми же пленными, как румыны", – подытожил он.

Какая ситуация на границе и в беларуси: последние новости

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак говорит, что есть информация, что белорусы начали активно готовиться, в частности, внезапно объявили проверку "мобилизационной готовности".

Так, в беларуси готовятся разместить 20 тысяч российских мобилизованных. Они должны пополнить подразделения, дислоцирующиеся на территории страны. По данным разведки, те российские подразделения, которые уже есть в беларуси, должны пополнить мобилизованными в соотношении 1 к 5.

Также накануне белорусские активисты сообщили о начале проверки железнодорожной инфраструктуры. Предпосылкой этого, вероятнее всего, стала подготовка беларуси к движению эшелонов российской военной техники.

Представитель организации "Рабочее движение" Алексей Соколов рассказал, что белорусы боятся возможной мобилизации. Они видят, что россия не побеждает в войне, и понимают, что путину нужно больше людей, а лукашенко – у него на крючке.