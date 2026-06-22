Белорусская оппозиция передала Украине отчет о подготовке Лукашенко к войне: что на это указывает

Заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко направил официальное письмо министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге. В документе говорится о том, как Лукашенко систематически готовит Беларусь к войне.

Об этом сообщает Объединенный переходный кабинет Беларуси.

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В белорусской оппозиции отметили, что документ является продолжением договоренностей, достигнутых с украинской стороной во время рабочего визита в Киев в мае 2026 года.

"К письму приложен исчерпывающий 30-страничный отчет Народного штаба по управлению кризисными ситуациями, который свидетельствует о полном превращении Беларуси в военную платформу для России", — отметили в переходном кабинете.

На основе собранных данных Народный штаб определил ряд ключевых показателей того, что режим Лукашенко активно готовится к непосредственному вступлению в военный конфликт или к предоставлению территории для новых ударов.

Легализация "превентивных ударов".

По данным белорусской оппозиции, режим Лукашенко внес ключевые изменения в законодательство в военной сфере. В ходе так называемого референдума в Конституцию были внесены поправки, в результате чего Беларусь перестала быть нейтральной и безъядерной страной.

Новая Военная доктрина, принятая в 2024 году, официально разрешает применение превентивных ударов в случае "неизбежной угрозы" (что можно истолковать даже как концентрацию войск вблизи границ или другие угрозы национальной безопасности) и отправку белорусской армии за границу,

– говорится в отчете.

Масштабное развертывание войск.

Как отметили в Объединенном переходном кабинете, количество контрактников в Беларуси с 2022 года выросло в 1,5 раза, а мобилизационный резерв оценивается в 289 тысяч человек.

"На украинском фронте создается Южное оперативное командование (общая численность войск может вырасти до более чем 80 тысяч человек), а также формируется народная милиция. Активно перенимается российский опыт: введен призыв с помощью SMS-сообщений, а также разрешено призывать в армию заключенных", — отметили представители оппозиции.

Военная экономика.

В отчете подчеркивается, что за четыре года расходы на оборону в бюджете выросли в пять раз.

Оборонная промышленность Беларуси полностью интегрирована с российской, введен режим полной секретности. Только в 2024 году на вооружение было принято более 4 тысяч единиц новой военной техники,

– отмечается в письме.

Ядерное оружие и ЧВК "Вагнер".

Белорусская оппозиция пояснила, что интеграция режима Лукашенко с российской армией достигла своего пика: российские войска постоянно дислоцируются в Беларуси, развертываются тактическое ядерное оружие и ракетная система "Орешник". Белорусских военнослужащих обучают инструкторы из частной военной компании "Вагнер".

"Линия Хренина" (в честь министра обороны Беларуси — Виктора Хренина) и милитаризация детей.

Объединенный переходный кабинет подчеркнул, что вдоль границ с Украиной, Польшей и Литвой военные режима Лукашенко строят оборонительные линии.

"Инфраструктуру (мосты, аэродромы) модернизируют для размещения российской тяжелой техники. В школах введена обязательная военная подготовка, а десятки тысяч детей обязаны посещать специальные военно-патриотические лагеря", — говорится в письме оппозиции.

Мобилизация медицинского и гражданского секторов.

Министерство здравоохранения Беларуси уже утвердило инструкции по сортировке раненых в военных условиях.

В Минске проверено 5 тысяч бомбоубежищ, регулярно проводятся испытания систем оповещения, а для использования милицией на районном уровне массово закупается бронезащитное снаряжение,

– пояснила белорусская оппозиция.

Накопление стратегических ресурсов.

Обязательные запасы нефтепродуктов удвоены (до 30-дневного запаса). Кроме того, министерство обороны Беларуси расширило перечни гражданской техники, подлежащей мобилизации во время военного положения. А согласно недавнему постановлению белорусского кабинета министров, гражданский транспорт предприятий может быть принудительно объединен в военные конвои.

Постоянные учения.

В 2026 году режим продолжает практику непрерывных масштабных военных маневров. Это используется для скрытой проверки мобилизационных списков и поддержания высокого уровня психологического напряжения в обществе.

В то же время в Объединенном переходном кабинете Беларуси отметили, что в письме, помимо описания угроз, были предложены конкретные рекомендации по предотвращению наихудшего сценария и сдерживанию агрессивных амбиций режима Лукашенко.