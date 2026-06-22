Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий пояснил "24 Каналу", что Лукашенко находится в сложной ситуации и пытается сидеть "на двух стульях".

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Почему Лукашенко не спешит помогать Путину?

Лукашенко четко понимает, что вариантов у Путина на самом деле меньше, чем ему кажется. При этом Беларусь уже давно поддерживает Россию – в СМИ, промышленности и во многих других направлениях, в частности, позволяя использовать свои ретрансляторы для российской армии.

Не стоит забывать, что именно с белорусской территории в Украину проникали убийцы и террористы из РФ — доказано, что среди них были и белорусские военные, по крайней мере с белорусскими паспортами. Поэтому Лукашенко такой же преступник, как и Путин. Сейчас он пытается получить преференции по снятию санкций с себя и, возможно, с Беларуси — в частности, для поставок калия в Европу. Пока этого не произошло, потому что США им не слишком интересуются,

– сказал Городницкий.

В целом он пытается максимально реабилитироваться перед западными партнерами и даже частично перед Украиной — последние заявления Лукашенко явно были направлены на то, чтобы показать, что он за мир и готов все закончить.

Но, по мнению эксперта, это уже не срабатывает. Поэтому, если есть возможность уничтожать ретрансляторы и другие средства Беларуси, позволяющие поддерживать войну России против Украины, это нужно делать.

"Свою территорию россиянам Лукашенко точно не предоставит, а белорусская армия небольшая и воевать не хочет. А угрозы украинского генералитета уничтожить 500 объектов стратегического характера его тоже не слишком вдохновляют. Поэтому на самом деле он хочет, чтобы его не трогали, позволили и дальше оставаться диктатором и передать власть по наследству. Ведь если начнётся война, велика вероятность, что сами белорусы его просто свергнут", — пояснил политический эксперт.

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