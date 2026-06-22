Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький пояснив 24 Каналу, що Лукашенко перебуває у складному становищі та намагається сидіти "на двох стільцях".

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Чому Лукашенко не поспішає допомагати Путіну?

Лукашенко чітко розуміє, що варіантів у Путіна насправді менше, ніж тому здається. При цьому Білорусь уже давно підтримує Росію – медійно, промислово та в багатьох інших напрямках, зокрема дозволяючи використовувати свої ретранслятори для російської армії.

Не варто забувати, що саме з білоруської території заходили в Україну вбивці й терористи з РФ – доведено, що серед них були й білоруські військові, принаймні з білоруськими паспортами. Тому Лукашенко такий самий злочинець, як і Путін. Зараз він намагається отримати преференції щодо зняття санкцій із себе й, можливо, з Білорусі – зокрема для постачання калію в Європу. Поки цього не відбулося, бо США ним не надто цікавляться,

– сказав Городницький.

Загалом він намагається максимально реабілітуватися перед західними партнерами та навіть частково перед Україною – останні заяви Лукашенка явно мали на меті показати, що він за мир і готовий усе закінчувати.

Але на думку експерта, це вже не працює. Тому якщо є можливість знищувати ретранслятори та інші спроможності Білорусі підтримувати війну Росії проти України, це треба робити.

"Свою територію росіянам Лукашенко точно не надасть, а білоруська армія невелика і воювати не хоче. А погрози українського генералітету знищити 500 об’єктів стратегічного характеру його теж не надто захоплюють. Тож насправді він хоче, щоб його не чіпали та дали й надалі бути диктатором та передати владу у спадок. Бо якщо почнеться війна, є велика ймовірність, що самі білоруси його просто знесуть, – пояснив політичний експерт.

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