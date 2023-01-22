Украина отработала все сценарии, – в разведке оценили угрозу со стороны Беларуси

Беларусь во главе с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко является активной соучастницей войны России против Украины. Сейчас у общества возникают вопросы о том, есть ли угроза наступления именно на ее территории.

Ответ на этот вопрос в эфире национального телемарафона дал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Украина, как подчеркнул чиновник, прорабатывает разные сценарии развития событий.

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Есть ли угрозы из Беларуси

Андрей Юсов заявил, что по состоянию на данный момент угрозы наступления из Беларуси нет. Если ситуация изменится – граждане обязательно будут уведомлены. В то же время представитель разведки отметил, что нагнетание паники из-за угрозы с Севера – это российская ИПСО.

Кроме того, Юсов заверил, что о диктаторе Лукашенко украинской разведке все известно, однако есть объективные вещи, о которых следует говорить в контексте оценки угрозы наступления. В частности, количество ударных группировок и готовность сил и средств к наступлению.

Угрозы полномасштабной наземной операции со стороны Беларуси и ее участия на стороне России нет. Если ситуация изменится – соответствующая информация будет. Но даже на случай изменения ситуации Украина готова и отработала все сценарии,

– подчеркнул Юсов.

Также представитель разведки отметил, что и сам диктатор Лукашенко пытается избежать участия в войне, ведь полноценное вступление в войну не что иное, как самоубийство для диктаторского режима.

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