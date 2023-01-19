США не видят признаков подготовки к новому наступлению на Украину с территории Беларуси

У американской разведки нет подтверждений относительно планов или готовности белорусских сил наступать на территорию Украины. Однако все же в США обеспокоены сотрудничеством России и Беларуси.

Американская разведка следит за совместными учениями белорусов с россиянами на территории Беларуси. Об этом на телефонном брифинге рассказал представитель Совета национальной Безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Что говорит американская разведка о вероятном наступлении из Беларуси

Пока в США не видят признаков того, что Беларусь готовит вторжение на территорию Украины.

Я вам скажу, что мы до сих пор не видели никаких признаков того, что Беларусь имеет намерения, планирует или организуется для того, чтобы войти, физически проникнуть на территорию Украины, чтобы помочь российским силам в Украине,

– сказал представитель Белого дома.

При этом Кирби отметил, что американская сторона "разделяет" беспокойство относительно тесного взаимодействия российских и белорусских сил.

Очевидно, что Беларусь оказала ощутимую географическую поддержку России, в то время как РФ продолжает наносить удары по Украине с белорусской территории,

– сказал он.

Он добавил, что США внимательно следят за проведением совместных учений белорусов с россиянами и мониторят ситуацию. Кирби отметил, что стратегическая цель этих учений остается неопределенной и может заключаться как в демонстрации силы, так и в отработке конкретных операций в контексте российской агрессии против Украины.

Какая ситуация сейчас на украинско-белорусской границе