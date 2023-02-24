Просил поговорить с Лукашенко – Дейнеко о встрече с белорусами перед вторжением

Сергей Дейнеко рассказал, что в преддверии полномасштабного вторжения встречался с белорусским коллегой. Это произошло на границе двух стран.

Дейнеко – глава Госпогранслужбы Украины – рассказал, что встретился с белорусским коллегой 19 февраля. Тогда украинские пограничники уже понимали: полномасштабное вторжение вот-вот начнется.

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Я доказал ему нашу информацию, попросил передать ее самоназванному президенту Лукашенко, тем более что тот тоже является пограничником.

– заметил Дейнеко.

Он напомнил, что Лукашенко проходил срочную службу в погранвойсках КГБ СССР. Дейнеко дал коллеге послушать некоторые материалы, перехваты разговоров российских военнослужащих.

Белорусский коллега заверил Дейнеко, что такого "точно не может быть", и он в тот же день доложит Лукашенко. В то же время глава Госпогранслужбы Украины понимал: ему врут. Это был последний разговор.

Россия хочет установить полный контроль над Беларусью

Россия использует территорию Беларуси для атак по Украине. В частности, запускает с территории страны ракеты и БПЛА.

Кремль хочет установить полный контроль над Беларусью. По замыслу бункерного деда и его приспешников, это должно произойти до 2030 года. К тому времени страна-террористка хочет полностью контролировать белорусское законодательство, войска, язык, образование.

В то же время это слишком оптимистично со стороны Кремля: думать, что Россия будет существовать вплоть до 2030 года.