Мы готовы к реагированию, – военный сообщил, что происходит на границе с Беларусью

Владимир Зеленский предупредил, что Россия может попытаться усилить давление не только на востоке, но и на северных направлениях. Среди потенциально опасных он назвал направление Черниговщина – Киевщина, а также не исключил дальнейших угроз для стран НАТО.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала объяснил, что риски с этого направления действительно остаются. В то же время по состоянию на сейчас Украина не фиксирует такого развертывания вражеских сил, которое бы свидетельствовало о непосредственной подготовке к наступлению.

Смотрите также Путин дожал Лукашенко открыть второй фронт? Почему Беларусь объявляет мобилизацию и угрожает Украине

Что фиксируют на границе с Беларусью?

После 2022 года Украина имеет прямой опыт того, как белорусская территория уже использовалась для содействия российской агрессии, поэтому это направление и дальше остается в поле постоянного внимания.

Пока в Беларуси есть режим Лукашенко и пока Беларусь фактически является союзным государством России, мы прекрасно понимаем, что угрозы такие будут сохраняться,

– сказал Мусиенко.

Сейчас на этом направлении фиксируют не один отдельный признак, а целый комплекс активностей. Речь идет о российско-белорусских учениях, в частности с силами ядерного оружия, активность в воздухе над территорией Беларуси, а также установка антенн и ретрансляторов, которые Россия использует, чтобы повышать эффективность атак "Шахедами" по Украине и поддерживать этот террор против гражданских.

Важно! 20 мая 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарии дополнительных нападений на Украину с направления Беларусь – Брянская область, прежде всего на Черниговско-Киевское направление. По его словам, Украина уже усиливает защиту севера, готовит превентивные шаги в отношении Беларуси и отдельных районов России и рассчитывает на активную дипломатическую работу, чтобы в Минске понимали последствия возможного вовлечения в войну.

Параллельно продолжается и развитие военной инфраструктуры у границы. Там ведется инженерная подготовка, обустраиваются дороги и другие элементы, которые могут иметь значение для действий противника, но вся эта активность не является скрытой и находится под наблюдением украинских Сил обороны.

Мы видим и фиксируем, что происходит развитие определенной военной инфраструктуры, инженерная подготовка вокруг границы с Украиной, дороги и так далее,

– подчеркнул военнослужащий.

Все это означает, что риски на северном направлении оценивают не по предположениям, а по конкретным действиям, которые уже видно.

Военный объяснил сохраняется ли угроза со стороны Беларуси для Украины: смотрите видео

В то же время важно, что эта ситуация контролируемая, а изменения на белорусском направлении отслеживают в режиме постоянного наблюдения.

Украина усилила защиту границы с Беларусью

На этом направлении уже работает не только наблюдение, но и конкретная система сдерживания. К защите границы привлечены, в частности, и подразделения Сил территориальной обороны, которые выполняют задачи на разных участках и должны не дать врагу реализовать возможный замысел еще на старте.

Есть поручение Верховного главнокомандующего президента Украины усилить соответствующие меры, что и происходит по состоянию на сейчас,

– сказал Мусиенко.

К слову! 19 мая 2026 года Александр Сырский заявил, что российский Генштаб реально просчитывает и планирует возможные операции на севере Украины, поэтому риск расширения фронта существует. В то же время в Украине уже подготовили это направление к обороне: границу укрепили фортификациями, капонирами, минными полями, рвами и другими заграждениями.

Речь идет об инженерном оборудовании рубежей, заграждения, минирование, взорванные мосты на ключевых переправах, усиленное патрулирование и применение дронов для постоянного контроля ситуации. Такую оборону выстраивают с расчетом на то, чтобы усложнить любое продвижение, заблаговременно выявить угрозу и не дать противнику быстро использовать преимущество в движении или внезапности.

Это и мосты, которые взорваны через ключевые переправы, где очень трудно их форсировать и где будет сложно противнику установить понтонные переправы, потому что они сразу будут уничтожены,

– подчеркнул военнослужащий.

На северном направлении уже созданы условия, при которых любая попытка движения не останется незамеченной. В случае изменения обстановки эти меры должны не только замедлить врага, но и сорвать его действия еще до того, как они приобретут угрожающий масштаб.

Ситуация на границе с Беларусью сейчас

По состоянию на сейчас на белорусском направлении не видно такого развертывания, которое свидетельствовало бы о подготовке к наступлению. Непосредственную угрозу будет означать уже не общая активность, а конкретные изменения: увеличение российского контингента, прибытие новых подразделений и вооружения, появление усиленных группировок или стратегическое развертывание белорусских войск.

Стоит знать! Валерий Дымов считает, что совместные ядерные учения и закрытие лесов у границы являются прежде всего психологическим давлением и попыткой запугивания. Павел Нарожный добавлял, что сами по себе эти шаги еще не означают подготовки к немедленному наступлению, потому что для реальной атаки России и Беларуси пришлось бы собрать как минимум около 100 тысяч военных, а такое накопление невозможно скрыть от украинской разведки.

Все это отслеживают по всей линии границы, если такие признаки появятся на направлениях Киевщины, Черниговщины, Житомирщины или Ровенщины, реакция с украинской стороны не ограничится наблюдением.

Мы готовы к реагированию. Не исключено, что если увидим военную активность, которая будет означать действия врага, то будем применять соответствующие меры, в том числе превентивного характера,

– подчеркнул военнослужащий.

То есть сейчас речь не о непосредственном наступлении, а о постоянном контроле за ситуацией и готовности действовать сразу, как только она изменится. Все решения на этом направлении привязаны к реальным признакам развертывания, а не к предположениям или информационному шуму.

Что известно об угрозе нового наступления со стороны Беларуси?

Александр Мусиенко отметил, что 18 мая 2026 года Россия и Беларусь начали совместные ядерные учения, а в Беларуси закрыли доступ к 19 лесам у границы с Украиной, Польшей и Литвой.

Он также говорил о воздушной активности, российских антеннах-ретрансляторах и развитии инфраструктуры у границы, но подчеркивал: непосредственной угрозы наступления сейчас нет, пока там не растет российский контингент и не начинается новое развертывание сил.

Кирилл Сазонов отмечает, что риск повторного наступления из Беларуси не нулевой, но сейчас украинская граница на этом направлении значительно сильнее укреплена, чем в 2022 году.