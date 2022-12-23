У Зеленского призывают украинцев не реагировать на российские вбросы о "наступлении из Беларуси"
Источник:Дарья Заривна
В украинском медиапространстве все чаще звучат угрозы наступления из Беларуси. В Офисе Президента заверили украинцев, что поводов для волнения пока нет.
Об этом сообщила советница по вопросам коммуникаций Руководителя ОП Украины Дарья Заривна. Она подчеркнула, что "вторжение из Беларуси" – это одна из самых любимых тем российской пропаганды.
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Украинцев призывают доверять только проверенным источникам
Заривна заверила, что информационные вбросы о наступлении из Беларуси совершаются через "откровенно зашкваренных персонажей". Также российская пропаганда параллельно распространяет слухи через мессенджеры в стиле "мой знакомый военный сказал".
Ответ на такое может быть кратким – это готовность наших Сил обороны,
– пишет советница.
Заривна призвала украинцев слушать только официальных спикеров. По ее словам, враг хочет влиять на нервы украинского населения в канун праздничных дней, поэтому не нужно давать ему шансов на успех.
Угроза наступления из Беларуси: что известно
- Россия перекидывает в Беларусь все больше военной техники. В частности, страна-агрессор передала своей союзнице партию зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К".
- К слову, это уже не первая поставка военной техники в Белорусь. В частности, 18 декабря войскам Беларуси было передано не менее 6 единиц техники.
- Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил "внезапную проверку" войск. Диктатор говорит, что ее провели "на всякий случай", потому что против Беларуси якобы кто-то планирует агрессию.
- После встречи кремлевского диктатора Владимира Путина и Лукашенко начались массовые передвижения военной техники и подготовку к атаке. Однако впоследствии эту информацию опровергли. Военный эксперт Михаил Притула отметил, что у Путина пока нет сил для нападения из Беларуси.