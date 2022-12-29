Если белорусы попытаются напасть, встретят "очень много сюрпризов", – командующий обороной Киева

Россия хочет втянуть в войну белорусских воинов. Однако в Минске не поддерживают идеи Владимира Путина.

Командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире национального телемарафона рассказал о вероятном наступлении из Беларуси. Об этом пишет 24 канал.

Достойно внимания Если снова на Киев: насколько Украина готова к новому наступлению России

Сколько белорусов готовы вступить в войну

По его словам, если российские войска вместе с белорусами попытаются снова наступать на Киев, то украинские защитники приготовили для них "многие неожиданности".

Есть желание России запачкать Беларусь этой войной, это есть. Заставить их идти по тому пути, где нет дороги назад. В то же время, по нашим наблюдениям, белорусы не хотят воевать,

– сказал Павлюк.

По его информации, в настоящее время в Беларуси приблизительно 20 тысяч местных военных, которые потенциально могут участвовать в войне, к ним могут добавить еще около 10 тысяч россиян. Однако он уверен, что этого будет мало для успешного наступления.

"А если пойдут, то там и останутся. У нас на том направлении собрана достаточно мощная группировка, которая может не только остановить, но и уничтожить. Очень многое будет неожиданностей, если они решат уйти", –добавил Павлюк.

Что известно о возможном наступлении из Беларуси