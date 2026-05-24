Уже объявили мобилизацию: ветеран спрогнозировал, вступит ли армия Беларуси в войну

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что угроза наступления России из Беларуси реальна. Сейчас белорусский диктатор Александр Лукашенко объявил мобилизацию. Там проходят учения стратегического уровня.

Ветеран, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник озвучил 24 Каналу мнение, что есть угроза, что белорусская армия может наступать. Однако неизвестно, куда именно.

"Беларусь объявила мобилизацию. Белорусы проводят новые учения стратегического уровня. Существует угроза, что эта собранная армия куда-то пойдет. Непонятно, в какую сторону, она выстрелит: Украины или стран Балтии. Строятся логистические узлы. Рано или поздно армия Беларуси будет вовлечена в войну", – сказал он.

Что известно об угрозе наступления из Беларуси?

12 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует объявить мобилизацию отдельных воинских частей для их подготовки к возможным боевым действиям, точнее – "войны".

Россия и Беларусь начали ядерные учения 19 мая. К ним привлекли более 64 тысяч военных, а также более 7 800 единиц вооружения, военной и специальной техники. Известно участие более 200 ракетных пусковых установок, 140 летательных аппаратов, 73 надводных кораблей и 13 подводных лодок. В частности, для проведения учений доставили "специальные боеприпасы" для комплексов "Искандер-М".

Владимир Зеленский сообщил, что есть данные от разведок о возможной эскалации со стороны России и Беларуси. Поэтому Силы обороны усиливают защиту в северных областях.

Президент Украины отметил, что есть угроза наступления на Волынь, Ровенскую и Житомирскую области со стороны Беларуси. По словам Зеленского, ни одно направление не оставляют без внимания и работают над усилением этих областей.