Угроза наступления из Беларуси: Зеленский после совещания во Львове озвучил вывод
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 11 января приехал во Львов. Президент провел координационное совещание по ситуации с безопасностью.
Зеленский заявил, что во время совещания обсудили состояние оперативной обстановки на границе Беларусью, а также – контрдиверсионные меры. Президенту доложили о состоянии и укреплении фортификационных сооружений и обеспечении пограничников.
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Понимаем, что кроме мощных заявлений ничего мощного мы там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях,
– заявил Зеленский.
Также на совещании говорилось об обеспечении защиты и надежного функционирования Ровненской АЭС.
Украинский лидер подчеркнул, что защищенность от внешних рисков будет способствовать нормальному функционированию экономики в этих областях. Также Зеленский обратил внимание на важность морального состояния населения.
"Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине",
– говорится в сообщении Зеленского.
Визит Зеленского во Львов – главное
О визите Зеленского во Львов стало известно днем 11 января. Свой визит украинский лидер начал с чествования памяти украинских воинов на Марсовом поле Лычаковского кладбища.
Участие в церемонии чествования приняли Андрей Ермак – глава Офиса Президента – и Андрей Садовый – мэр Львова.
"Третьей мировой не будет, это не трилогия"
Зеленский в ночь на 11 января в онлайн-формате выступил во время 80-й церемонии вручения американской кинонаграды "Золотой глобус". Украинский лидер заметил, что премия зародилась в 1943 году. Тогда мир находился в огне Второй мировой войны.
"Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов из них. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия", – подчеркнул украинский лидер.
Зеленский заметил, что Украина "остановит российскую агрессию" с помощью свободного мира. Уже абсолютно понятно, кто победит.