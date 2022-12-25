Вторжение откладывается: Беларусь отпускает военных в праздничные отпуска

В последнее время возросла активность на украинско-белорусской границе. По сообщению Генштаба три батальона, среди которых два танковых, белорусы перебросили ближе к границе с Украиной.

Такие действия Беларуси, однако, могут не означать подготовку к наступлению на Украину. Об этом 24 каналу рассказал основатель белорусского "Белого легиона" Сергей Бульба.

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Белорусские военные все время передвигаются

По его словам, с самого начала оккупационных действий России против Украины белорусские власти делают вид, что они очень озабочены.

Сначала они заявили о военных учениях и уже восемь месяцев делают их пролонгацию. Постоянно происходит ротация. Поэтому бы я не обращал внимания на эти слухи о двух батальонах у границ с Украиной – они все время передвигаются,

– подчеркнул собеседник.

Он отметил, что Витебский ВДВ, дислоцирующийся в пгт Боровуха, был на ротации у белорусско-украинской границы, а сейчас переместился к себе домой.

"Офицеров отпускают в праздничные отпуска, свидетельствующие о том, что в ближайшее время их не собираются использовать", – подчеркнул Бульба.

Стоит ждать провокаций

Однако он отметил, что есть другая информация: что, вероятно, Путин решится совершить провокацию. Ведь Лукашенко против активного участия Беларуси в войне и будет делать все возможное, чтобы избежать этого.

Вспомним теракт в России, когда произошел захват заложников на Дубровке. Российские власти тогда сначала позволили сделать это, а потом демонстрировали по всем телеканалам, мол, посмотрите, что эти звери делают, поэтому мы вынуждены так жестко реагировать.

– напомнил Сергей Бульба.

Он отметил, что сейчас в Беларуси ждут нечто подобное. Появилась информация, что ЧВК "Вагнер" могут осуществить подобную провокацию: переоденутся в украинскую форму и что-то сделают на белорусской территории.

"Совершат какое-то преступление и оставят на месте "визитку Яроша" – такого варианта следует вполне ждать", – рассказал он.

Основатель белорусского "Белого легиона" подчеркнул, что, конечно, не хочется верить, в то, что "вагнеровцы" совершат что-то вроде трагедии в Хатыне, которая произошла во время Второй мировой войны. Но россиянам нужно сделать нечто такое, чтобы вызвать ярость у рядовых белорусов, которые сейчас имеют абсолютно нейтральное отношение к войне в Украине.

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Белорусов интересует развлекательный контент, а не война

По его словам, для белорусов война стала чем-то виртуальным, ведь все о ней слышат, но непосредственного отношения к ней не имеют.

Белорусы в целом перестали включаться в этот конфликт. Наоборот, когда мы посмотрим на статистику, то их – прошу прощения, что я это озвучиваю, – сейчас больше всего интересует развлекательный контент,

– сообщил он.

По мнению Бульбы, Путин тоже это понимает, поэтому версия о провокации "вагнеровцев" на территории Беларуси может быть реальной.

"Им важно в первую очередь вызвать гнев и ненависть всего населения Беларуси, поэтому сегодня ждем, хоть и остерегаемся, такого развития события", - резюмировал он.

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